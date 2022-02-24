«Устранить нацистскую нечисть»: В Госдуме объяснили, куда пойдут российские войска на Украине

Депутат Виктор Водолацкий рассказал, что жители соседних признанным республикам Донбасса территориям нуждаются в помощи и освобождении от украинских нацистов.

Российские войска действуют только на конституционных территориях ДНР и ЛНР, не нападая на города Украины. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. После этого украинский лидер Владимир Зеленский ввел на территории страны военное положение. Водолацкий рассказал, что сейчас происходит в республиках Донбасса.

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«23 февраля мы вместе с первым зампредседателя Софведа Сергеем Анатольевичем Турчаком увидели, что творится на прифронтовой полосе. Все призывные мобилизационные пункты заполнены. Сотни мужчин от студентов до ветеранов, которым за 70 лет, пришли записаться в ополчение для того, чтобы освободить своих родных и близких, которые находятся под контролем нацистов. В республиках Донбасса оказывается военная помощь, в которой так нуждаются жители, а самое главное более 100 тысяч беженцев, которые находятся в субъектах РФ. Мы вчера провожали их группу в Россию. В ней были и маленькие дети, и пожилые женщины. И все говорят: "Сынки, мы же ненадолго уезжаем? Мы надеемся, что вы быстро справитесь с этой нечистью"», - подчеркнул он.

При этом, по его словам, российские войска не будут действовать дальше границ признанных республик Донбасса.

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«Россия начала спецоперацию по оказанию помощи нашим братским республикам. Сейчас операция находится на стадии разворачивания. Дальше Донбасса двигаться никто не собирается. Действовать будут только в рамках границ республик, установленных Конституциями. Эта территория до границы будет освобождена, установлены закрытые пограничные пункты. Дальше идти нам некуда. Пока другие территории не просили нас о помощи. Российская операция проводится только в признанных президентом РФ республиках. Операция будет выполнена успешно, и нацисты будут устранены», - объяснил депутат.

Он также опроверг информацию украинских СМИ о якобы осуществляющейся российской атаке на города Украины.

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«Это фейки и провокации. Ни по Харькову, ни по Киеву, ни по Одессе никто не стреляет и не стрелял. Это сообщается для запугивания», - заключил Водолацкий.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ввод российских войск в Донбасс направлен на установление мира и прекращение там силовых акций Киева.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГосдумаВоенная ОперацияДонбассУкраинаРоссия
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