«Устранить нацистскую нечисть»: В Госдуме объяснили, куда пойдут российские войска на Украине
Депутат Виктор Водолацкий рассказал, что жители соседних признанным республикам Донбасса территориям нуждаются в помощи и освобождении от украинских нацистов.
Российские войска действуют только на конституционных территориях ДНР и ЛНР, не нападая на города Украины. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. После этого украинский лидер Владимир Зеленский ввел на территории страны военное положение. Водолацкий рассказал, что сейчас происходит в республиках Донбасса.
«23 февраля мы вместе с первым зампредседателя Софведа Сергеем Анатольевичем Турчаком увидели, что творится на прифронтовой полосе. Все призывные мобилизационные пункты заполнены. Сотни мужчин от студентов до ветеранов, которым за 70 лет, пришли записаться в ополчение для того, чтобы освободить своих родных и близких, которые находятся под контролем нацистов. В республиках Донбасса оказывается военная помощь, в которой так нуждаются жители, а самое главное более 100 тысяч беженцев, которые находятся в субъектах РФ. Мы вчера провожали их группу в Россию. В ней были и маленькие дети, и пожилые женщины. И все говорят: "Сынки, мы же ненадолго уезжаем? Мы надеемся, что вы быстро справитесь с этой нечистью"», - подчеркнул он.
При этом, по его словам, российские войска не будут действовать дальше границ признанных республик Донбасса.
«Россия начала спецоперацию по оказанию помощи нашим братским республикам. Сейчас операция находится на стадии разворачивания. Дальше Донбасса двигаться никто не собирается. Действовать будут только в рамках границ республик, установленных Конституциями. Эта территория до границы будет освобождена, установлены закрытые пограничные пункты. Дальше идти нам некуда. Пока другие территории не просили нас о помощи. Российская операция проводится только в признанных президентом РФ республиках. Операция будет выполнена успешно, и нацисты будут устранены», - объяснил депутат.
Он также опроверг информацию украинских СМИ о якобы осуществляющейся российской атаке на города Украины.
«Это фейки и провокации. Ни по Харькову, ни по Киеву, ни по Одессе никто не стреляет и не стрелял. Это сообщается для запугивания», - заключил Водолацкий.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ввод российских войск в Донбасс направлен на установление мира и прекращение там силовых акций Киева.
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