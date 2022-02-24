«Устранить нацистскую нечисть»: В Госдуме объяснили, куда пойдут российские войска на Украине

Российские войска действуют только на конституционных территориях ДНР и ЛНР, не нападая на города Украины. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. После этого украинский лидер Владимир Зеленский ввел на территории страны военное положение. Водолацкий рассказал, что сейчас происходит в республиках Донбасса.