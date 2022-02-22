«Святая обязанность»: Жители Донецких и Луганских областей хотят к России

«Границы бывших Донецких и Луганских областей существенно больше, чем сейчас республики Донбасса. Во время проведения референдума в 2014 году жители оккупированных сейчас территорий этих областей тоже голосовали за признание независимости. Они восьмой год находятся в оккупации: многие из них в застенках СБУ, преследуются по закону Украины, подвергаются пыткам. Осуществляется геноцид граждан Донбасса. Поэтому наша святая обязанность – освободить этих людей из заключения и восстановить республики в пределах тех границ, которые признавались на референдуме в 2014 году», - отметил он.

При этом подполковник считает, что в случае начала военных действий Украина обречена на провал.

«Я надеюсь на то, что у украинских военачальников возобладает здравый смысл, и они в ближайшее время подпишут акт капитуляции. В противном случае будет военный сценарий развития событий, что приведет к многочисленным жертвам среди украинских военнослужащих. Силы украинских и российских войск просто несопоставимы. Самые оптимистические прогнозы - украинская армия продержится не более трех суток, самые пессимистические – менее суток. Сейчас настроение в украинской армии весьма плачевное, потому что все адекватные люди понимают, если они окажут сопротивление, к чему это приведет», - заключил Марочко.