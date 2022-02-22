«Святая обязанность»: Жители Донецких и Луганских областей хотят к России
Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко считает, что Россия должна освободить от украинского гнета жителей Луганских и Донецких областей, подконтрольных Киеву.
Украинцы из соседних республикам Донбасса областей тоже мечтают быть с Россией. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Жители остальных районов Луганской и Донецкой областей, которые сейчас находятся под контролем Украины, естественно захотят присоединиться к ДНР и ЛНР. Вчера после подписания соглашений они также радовались этому, но, к сожалению, скрытно, потому что пока они находятся в оккупации. Но я думаю, мы увидим кадры счастливых людей, которые были освобождены от этого. Люди устали от гнета. Там сейчас в результате безграмотного украинского правления происходит экономическая катастрофа. Приход на эти территории властей ЛНР обеспечит их всем необходимым, и прежде всего мирной нормальной жизнью. И люди забудут украинский гнет как страшный кошмар», - рассказал он.
По его мнению, России следует помочь жителям этих областей.
«Границы бывших Донецких и Луганских областей существенно больше, чем сейчас республики Донбасса. Во время проведения референдума в 2014 году жители оккупированных сейчас территорий этих областей тоже голосовали за признание независимости. Они восьмой год находятся в оккупации: многие из них в застенках СБУ, преследуются по закону Украины, подвергаются пыткам. Осуществляется геноцид граждан Донбасса. Поэтому наша святая обязанность – освободить этих людей из заключения и восстановить республики в пределах тех границ, которые признавались на референдуме в 2014 году», - отметил он.
При этом подполковник считает, что в случае начала военных действий Украина обречена на провал.
«Я надеюсь на то, что у украинских военачальников возобладает здравый смысл, и они в ближайшее время подпишут акт капитуляции. В противном случае будет военный сценарий развития событий, что приведет к многочисленным жертвам среди украинских военнослужащих. Силы украинских и российских войск просто несопоставимы. Самые оптимистические прогнозы - украинская армия продержится не более трех суток, самые пессимистические – менее суток. Сейчас настроение в украинской армии весьма плачевное, потому что все адекватные люди понимают, если они окажут сопротивление, к чему это приведет», - заключил Марочко.
Ранее политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Владимир Путин использовал в своей речи о признании республик Донбасса исторический экскурс для того, чтобы аргументировать свои взгляды на дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины.
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