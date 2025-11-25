Позднее представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США прекратили финансирование конфликта на Украине по решению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Политологи уверены, что Трамп давит на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на выдвинутые условия. Но Киев не спешит принимать решение с подачи европейцев, которые жестко раскритиковали изначальный план Трампа.

СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ ИЛИ УНИЖЕНИЕ

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт накануне прокомментировала критику мирного плана. Она отметила, что подобная риторика исходит от людей, которые «не имеют ни малейшего представления о том, о чём говорят». По его словам, Киев принимал непосредственное участие в разработке, поэтому обвинения об уступках Москве безосновательны.

«Я наблюдала, как президент (Трамп, прим. НСН) и его команда работали круглые сутки, всю ночь, с обеими сторонами – бесконечные телефонные звонки, бесконечные встречи…И любые намёки на обратное – это полное непонимание фактов. Это исходит от людей, которые не имеют ни малейшего представления, о чём говорят, или от людей, которые продвигают собственную повестку. Я не знаю. Может быть, они на этом зарабатывают», - отметила она.

При этом в тот же день украинский президент Владимир Зеленский заявил, что намерен лично встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить «спорные» моменты плана. Он отметил, что сделать финальный документ непросто, есть, над чем работать, но Киев якобы готов «работать максимально быстро».

В Белом доме же заявили, что встреча Трампа и Зеленского пока не планируется. В пресс-службе уточнили, что Трамп настроен оптимистично, остается лишь «парочка» пунктов плана, над которыми ведется доработка. Там еще раз подчеркнули, что без согласования с Москвой принятие плана невозможно.

Некоторые члены окружения Зеленского и сами советует ему не ехать в США для обсуждения итоговой версии мирных предложений, чтобы не поссориться с Трампом, сообщает Financial Times. Пока нет ясности, хочет ли хозяин Белого дома, чтобы Зеленский подписывал соглашение.

Несмотря на такую дружественную риторику США, политологи уверены, что для Киева любой план будет означать проигрыш. Накануне финская газета Helsingin Sanomat вышла с заголовком об унижении НАТО со стороны России при помощи США.

«Положения мирного плана свидетельствуют о полном унижении Россией позиции НАТО», — говорится в материале.

Авторы уточняют, что США фактически блокируют вступление Украины в НАТО, принимая единоличное решение.