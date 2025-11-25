Унижение для НАТО: Трамп и Европа доработают спорные пункты плана по Украине
В Европе считают, что план США по Украине – это унижение для НАТО. На этом фоне Трамп остановил финансирование Украины, а Захарова назвала «галлюцинациями Брюсселя» роль ЕС в обеспечении мира Украине.
Мировое сообщество продолжает обсуждать детали мирного плана по Украине, его американский и европейский варианты. После встречи представителей Украины, США, Великобритании, Германии и Франции в Женеве в план американского лидера Дональда Трампа были внесены изменения, пишут западные СМИ.
План был сокращен с 28 пунктов до 19, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Собеседники издания не уточнили, какие именно элементы были исключены. Напомним, что европейский вариант, по данным СМИ, допускает вступление Украины в НАТО и размещение войск НАТО на Украине. Также из документа «пропал» пункт о признании Крыма и Донбасса российскими.
После публикации первоначального варианта от США многие европейские и украинские политики стали опасаться, что Вашингтон может уступить требованиям Москвы, пишет Politico.
Позднее представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США прекратили финансирование конфликта на Украине по решению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Политологи уверены, что Трамп давит на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на выдвинутые условия. Но Киев не спешит принимать решение с подачи европейцев, которые жестко раскритиковали изначальный план Трампа.
СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ ИЛИ УНИЖЕНИЕ
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт накануне прокомментировала критику мирного плана. Она отметила, что подобная риторика исходит от людей, которые «не имеют ни малейшего представления о том, о чём говорят». По его словам, Киев принимал непосредственное участие в разработке, поэтому обвинения об уступках Москве безосновательны.
«Я наблюдала, как президент (Трамп, прим. НСН) и его команда работали круглые сутки, всю ночь, с обеими сторонами – бесконечные телефонные звонки, бесконечные встречи…И любые намёки на обратное – это полное непонимание фактов. Это исходит от людей, которые не имеют ни малейшего представления, о чём говорят, или от людей, которые продвигают собственную повестку. Я не знаю. Может быть, они на этом зарабатывают», - отметила она.
При этом в тот же день украинский президент Владимир Зеленский заявил, что намерен лично встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить «спорные» моменты плана. Он отметил, что сделать финальный документ непросто, есть, над чем работать, но Киев якобы готов «работать максимально быстро».
В Белом доме же заявили, что встреча Трампа и Зеленского пока не планируется. В пресс-службе уточнили, что Трамп настроен оптимистично, остается лишь «парочка» пунктов плана, над которыми ведется доработка. Там еще раз подчеркнули, что без согласования с Москвой принятие плана невозможно.
Некоторые члены окружения Зеленского и сами советует ему не ехать в США для обсуждения итоговой версии мирных предложений, чтобы не поссориться с Трампом, сообщает Financial Times. Пока нет ясности, хочет ли хозяин Белого дома, чтобы Зеленский подписывал соглашение.
Несмотря на такую дружественную риторику США, политологи уверены, что для Киева любой план будет означать проигрыш. Накануне финская газета Helsingin Sanomat вышла с заголовком об унижении НАТО со стороны России при помощи США.
«Положения мирного плана свидетельствуют о полном унижении Россией позиции НАТО», — говорится в материале.
Авторы уточняют, что США фактически блокируют вступление Украины в НАТО, принимая единоличное решение.
НЕЛЕПАЯ ЕВРОПА
При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условия Евросоюза по достижению мира на Украине нелепыми. В частности, в Евросоюзе считают, что границы не могут быть изменены силой. Захарова в ответ на это вспомнила ситуацию с Косово.
Заявления ЕС о том, что Украина не может ограничивать свои вооруженные силы, Захарова назвала отказом суверенному государству в возможности принять решение о своих вооруженных силах. Она напомнила, что ФРГ принимала подобные ограничения для себя, в этом никто не видел проблемы. Заявление о том, что Украина выбрала европейскую судьбу, Захарова назвала самым нелепым. Она также назвала «галлюцинациями Брюсселя» роль ЕС в обеспечении мира Украине.
Европа предложила неприемлемый для Кремля план урегулирования российско-украинского конфликта, европейским политикам он выгоден с точки зрения «распиливания» военного бюджета под предлогом подготовки к возможной агрессии России, а для Украины он означает продолжение военных действий, заявил НСН экс-глава правительства Украины Николай Азаров.
« Я ни одного конструктивного предложения от Запада не видел. Все предложения нацелены на то, чтобы сделать план неприемлемым для России», - отметил он.
Дональд Трамп решил поставить Киеву ультиматум по урегулированию конфликта, вопрос будет решен в любом случае - с Владимиром Зеленским или без него. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«Выход из конфликта будет за счет слабой стороны, и США уже решили, кто это. Зеленский в связи с последним коррупционным скандалом оказался в очень уязвимом положении. Ему на стол положат ультиматум, с которым он может не согласиться, однако вопрос все равно будет урегулирован - либо с его участием, либо без него. Такова позиция США. Для Трампа крайне важно разрешить украинский конфликт, чтобы продемонстрировать свое лидерство всему миру. Если это нужно будет сделать ценой Зеленского, он это сделает», - подчеркнул собеседник НСН.
По его словам, Зеленский будет вынужден согласиться с выдвинутыми условиями, так как в Киеве политические скандалы, а на поле боя – провал ВСУ.
Американский лидер Дональд Трамп готовится завершить конфликт на Украине уже весной, но Европа хочет, чтобы Украина продержалась еще год, заявил НСН венгерский политолог Габор Штир.
Обсуждение возможного мирного плана США через СМИ в Кремле считают невозможным и некорректным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, вопрос урегулирования на Украине «слишком ответственный и сложный», чтобы «руководствоваться только сообщениями СМИ».
