В РФ зафиксировали вторую по массовости ночную атаку дронов ВСУ почти за полгода
Атака украинских беспилотников на регионы России ночью 25 ноября стала второй по масштабу за долгое время. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на открытые данные Минобороны.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что прошедшей ночью над регионами России уничтожили 249 дронов ВСУ самолетного типа. Это стало второй по массовости ночной атакой украинских БПЛА почти за полгода.
«Больше сбивали только в ночь на 6 октября (251), до этого – в ночь на 28 мая (296)», - отмечает «Радиоточка НСН».
Согласно данным Минобороны, в ночь на 25 ноября военные ликвидировали 116 дронов над Черным морем, 76 – в Краснодарском крае, 23 – в Крыму, 16 – в Ростовской области. Также БПЛА были сбиты над Азовским морем, Брянской, Курской, Белгородской, Липецкой областями, отмечает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ сообщили о консультациях Дрисколла с представителями России в Абу-Даби
- При атаке ВСУ на Краснодарский край пострадали шесть человек
- Певица Ирина Аллегрова сохранила права на товарный знак в России
- В РФ зафиксировали вторую по массовости ночную атаку дронов ВСУ почти за полгода
- Унижение для НАТО: Трамп и Европа доработают спорные пункты плана по Украине
- Филолог рассказала, что русский язык содержит минимум 200 тысяч слов
- ПВО сбила над Россией 249 украинских беспилотников
- Путин посетит Киргизию с трехдневным визитом
- В Ростовской области из-за атаки ВСУ погибли три человека
- Белый дом: Трамп остановил прямое финансирование украинского конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru