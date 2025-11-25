В РФ зафиксировали вторую по массовости ночную атаку дронов ВСУ почти за полгода

Атака украинских беспилотников на регионы России ночью 25 ноября стала второй по масштабу за долгое время. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на открытые данные Минобороны.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что прошедшей ночью над регионами России уничтожили 249 дронов ВСУ самолетного типа. Это стало второй по массовости ночной атакой украинских БПЛА почти за полгода.

«Больше сбивали только в ночь на 6 октября (251), до этого – в ночь на 28 мая (296)», - отмечает «Радиоточка НСН».

Согласно данным Минобороны, в ночь на 25 ноября военные ликвидировали 116 дронов над Черным морем, 76 – в Краснодарском крае, 23 – в Крыму, 16 – в Ростовской области. Также БПЛА были сбиты над Азовским морем, Брянской, Курской, Белгородской, Липецкой областями, отмечает 360.ru.

