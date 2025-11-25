Белый дом: Трамп остановил прямое финансирование украинского конфликта
США по решению президента страны Дональда Трампа прекратили финансировать конфликт на Украине. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Президент Трамп прекратил финансирование... но Соединенные Штаты по-прежнему продают большое количество оружия НАТО. Мы не можем делать это вечно», - заявила она.
По словам Ливитт, глава государства хочет, чтобы противостояние закончилось.
Также пресс-секретарь сообщила, что команда национальной безопасности Трампа и представители Украины провели очень продуктивные переговоры, тщательно проработали мирный план, и американский лидер «полон надежд и оптимизма» в отношении возможной мирной сделки.
Между тем бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Трампа теперь нельзя считать союзником Европы, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин посетит Киргизию с трехдневным визитом
- В Ростовской области из-за атаки ВСУ погибли три человека
- Белый дом: Трамп остановил прямое финансирование украинского конфликта
- СМИ: Киев добивается участия Европы в переговорах с США
- Чемезов: Современный конфликт по-прежнему требует много оружия и боеприпасов
- СМИ: Ущерб по делу продюсера Разина составил около 500 млн рублей
- В 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель
- «Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из хранилищ в Европе
- СМИ: Россия обходит Запад в космической гонке
- Межзвездный объект 3I/ATLAS через месяц окажется на минимальном расстоянии от Земли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru