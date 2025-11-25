Белый дом: Трамп остановил прямое финансирование украинского конфликта

США по решению президента страны Дональда Трампа прекратили финансировать конфликт на Украине. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент Трамп прекратил финансирование... но Соединенные Штаты по-прежнему продают большое количество оружия НАТО. Мы не можем делать это вечно», - заявила она.

По словам Ливитт, глава государства хочет, чтобы противостояние закончилось.

Также пресс-секретарь сообщила, что команда национальной безопасности Трампа и представители Украины провели очень продуктивные переговоры, тщательно проработали мирный план, и американский лидер «полон надежд и оптимизма» в отношении возможной мирной сделки.

Между тем бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Трампа теперь нельзя считать союзником Европы, пишет Ura.ru.

