Европа предложила неприемлемый для Кремля план урегулирования российско-украинского конфликта, европейским политикам он выгоден с точки зрения «распиливания» военного бюджета под предлогом подготовки к возможной агрессии России, а для Украины он означает продолжение военных действий, заявил НСН экс-глава правительства Украины Николай Азаров.

Западные СМИ ранее опубликовали европейский план урегулирования российско-украинского конфликта в ответ на мирный план США. В его разработке участвовали Великобритания, Франция и Германия, он состоит из 24 пунктов.

«Экономика Украины не способна содержать армию в 800 тысяч человек. Это значит, что Запад должен взять на себя содержание украинской армии. Я не знаю, как можно в принципе соглашаться с такими пунктами, которые по сути дела очень значительно изменяют первоначальный план. Госсекретарь США Рубио выступил: все там конструктивно, продуктивно, а конкретики никакой. Как он собирается все, что они с режимом Зеленского согласовали, согласовывать с российской стороной?», - засомневался Азаров.