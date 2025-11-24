Азаров уличил Европу в попытке превратить мирный план в «бесконечную войну»
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил НСН, что Россия не согласится на мирные предложения Европы по Украине.
Европа предложила неприемлемый для Кремля план урегулирования российско-украинского конфликта, европейским политикам он выгоден с точки зрения «распиливания» военного бюджета под предлогом подготовки к возможной агрессии России, а для Украины он означает продолжение военных действий, заявил НСН экс-глава правительства Украины Николай Азаров.
Западные СМИ ранее опубликовали европейский план урегулирования российско-украинского конфликта в ответ на мирный план США. В его разработке участвовали Великобритания, Франция и Германия, он состоит из 24 пунктов.
«Экономика Украины не способна содержать армию в 800 тысяч человек. Это значит, что Запад должен взять на себя содержание украинской армии. Я не знаю, как можно в принципе соглашаться с такими пунктами, которые по сути дела очень значительно изменяют первоначальный план. Госсекретарь США Рубио выступил: все там конструктивно, продуктивно, а конкретики никакой. Как он собирается все, что они с режимом Зеленского согласовали, согласовывать с российской стороной?», - засомневался Азаров.
План, предложенный Украиной и ее европейскими союзниками, неприемлем для Кремля, и военный конфликт продолжится, считает политик.
«Накануне депутат Рады Скороход (я, естественно, не отношусь к ее сторонникам) выступила с заявлением о том, что надо четко сказать союзникам - Великобритании, Франции - чтобы они прекратили толкать Украину на бесконечную войну. Это почти дословно. Я не хочу, чтобы Украина воевала еще годы, она не сможет это делать. Если даже у таких, как Скороход, появилось вот это соображение, наверное, оно должно лежать в основе рассуждений западных политиков. Пока этого не происходит: они настроены на то, чтобы путем всяких изменений, заболтать все это дело, отодвинуть и содействовать тому, чтобы военный конфликт продолжался. Я ни одного конструктивного предложения от Запада не видел. Все предложения нацелены на то, чтобы сделать план неприемлемым для России», - сказал бывший украинский премьер.
Азаров утверждает, что Европа предлагает неприемлемый для Кремля план в целях «распиливания» военного бюджета под предлогом необходимости в будущем отразить возможную российскую агрессию. Также экс-премьер надеется на весомую посредническую позицию Трампа в вопросе урегулирования.
«Они наметили себе огромные планы перевооружения Европы, создания сверхмощных сил. Планируют начать конфликт с Россией где-то в 2027-2030 году. Они, конечно, болтают, чтобы распиливать деньги, от которых лоббисты европейского ВПК не откажутся. То есть для них мирный договор - это отказ от их планов потратить 5-7 триллионов евро на ВПК в ближайшие три-четыре года. Что от них ожидать?Трамп должен прекрасно понимать, они не его сторонники, а противники. Если он займет такую позицию, то он их дожмет и не согласится на такие поправки, которые сделают этот мирный план нереализуемым», - добавил Азаров.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН ранее рассказал, что в Европе всерьез опасаются, что Россия может напасть Польшу или одну из стран Прибалтики.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умерла актриса Театра сатиры Валентина Шарыкина
- Азаров уличил Европу в попытке превратить мирный план в «бесконечную войну»
- В Финляндии могут разместить подразделение НАТО
- Россиян призвали не ждать снижения цен на гаджеты
- Пощекотать нервы: Адмирал Комоедов предупредил о провокациях НАТО у Калининграда
- В Эфиопии произошло извержение спавшего более десяти тысяч лет вулкана
- В ЦБ надеются на возвращение инфляции к цели в 4% в 2026 году
- Ущербный договор: Юрист Соловьев призвал отказаться от сделок с «бабушками»
- На юге Москвы подросток напал с ножом на охранника в ТЦ
- В Алтайском крае предотвратили диверсию на железной дороге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru