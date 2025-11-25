Филолог рассказала, что русский язык содержит минимум 200 тысяч слов

Русский язык насчитывает по меньшей мере 200 тысяч слов с зафиксированным написанием и значением. Об этом рассказала главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, на академическом орфографическом ресурсе «Академос», который показывает написание слов, более 200 тысяч единиц языка – слов, их первых частей (кибер-, радио-, мини-), собственных имен. При этом точное число слов в русском языке подсчитать невозможно, так как почти из любого слова можно образовать новое.

Кроме того, Киселева указала, что в новом «Большом академическом словаре русского языка» содержится 150 тысяч слов, у которых описано значение.

«Там есть, например, "дом", "домик", "домичек", "домишко", "домище". Но вот, к примеру, глагола с тремя приставками "допереоформить" нет; "стартап" есть, а производное от него "стартапер" еще в толковый словарь не попало; "выгорание" и "токсичный" получили на наших глазах новые значения, которых тоже нет в этом словаре», - подчеркнула филолог.

Она отметила, что иностранцу для понимания русской речи в целом и общения в обычной жизни достаточно уровня языка B1 - знания 2-3 тысяч слов и умения составлять понятные предложения.

Между тем Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал слово «победа» главным в 2025 году, пишет 360.ru.

