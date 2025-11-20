«План США и России – это капитуляция Украины и отражение реальности. Давно пора признать реальность, без этого мира не будет. Это очень трудно сделать Украине, которая проигрывает. Но я думаю, что коррупционный скандал неслучайно вспыхнул на Украине, это давление со стороны США. Одновременно это и политический кризис, и кризис на фронте у Киева, плюс дипломатическое давление. Не думаю, что Зеленский выдержит это давление. Это начало конца, так как весной возможно уже перемирие, начинается урегулирование. Я не думаю, что Умеров без разрешения Зеленского что-то принимал и согласовывал. Посмотрим, что скажут европейцы», - отметил он.

При этом он уверен, что ЕС будет активно мешать этому процессу.

«Европейцы очень быстро собирают деньги. Они хотят, чтобы Украина продержалась еще следующий год. Они надеются, что Россия тоже слабеет, что ситуация станет более выгодной для Украины. В Европе хотят выиграть время, чтобы усилить свою обороноспособность. По их планам, надо держаться еще год. Дольше невозможно, потому что у Европы нет денег, а Украина не выдержит. Трамп при этом говорит﻿, что его не интересует, что говорит Европа, но это не так. Европа не так слаба, она может этому процессу помешать», - заключил собеседник НСН.

Дональд Трамп решил поставить Киеву ультиматум по урегулированию конфликта, вопрос будет решен в любом случае - с Владимиром Зеленским или без него. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

