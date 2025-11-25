При атаке ВСУ на Краснодарский край пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате ударов украинских беспилотников в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, эта атака стала одной из самых продолжительных и массированных.

В Ростовской области из-за атаки ВСУ погибли три человека

«Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах», - подчеркнул Кондратьев.

Так, незначительные повреждения на фоне ударов зафиксировали в домах и офисном здании в Краснодаре и в частном доме в селе Первореченском в Динском районе. В Туапсе произошел пожар на крыше многоквартирного дома, огонь локализовали, в то же время осколками ранило охранника соседнего учреждения. Мужчине оказали первую помощь.

Кроме того, в Новороссийске повреждены, предварительно, по семь многоквартирных и частных домов. Ранения получили четыре человека. В селе Кабардинка в Геленджике из-за БПЛА получили повреждения несколько частных домов, после атаки был госпитализирован один человек.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении над территорией России 249 беспилотников ВСУ, в частности, на Кубани сбили 76 дронов, пишет 360.ru.

