ПВО сбила над Россией 249 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО нейтрализовали за прошедшую ночь 249 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
«В период с 23.00 мск 24 ноября до 7.00 25 ноября... перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.
Военные ликвидировали 116 дронов над водами Черного моря, 76 – над Краснодарским краем, 23 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью. Кроме того, семь БПЛА уничтожили в Брянской области, по четыре – в Курской и над Азовским морем, два – в Белгородской области, еще один – в Липецкой.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке дронов пострадали шесть человек, были повреждены как минимум 20 домов в пяти муниципалитетах, пишет Ura.ru.
