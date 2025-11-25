ПВО сбила над Россией 249 украинских беспилотников

«В период с 23.00 мск 24 ноября до 7.00 25 ноября... перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.

Военные ликвидировали 116 дронов над водами Черного моря, 76 – над Краснодарским краем, 23 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью. Кроме того, семь БПЛА уничтожили в Брянской области, по четыре – в Курской и над Азовским морем, два – в Белгородской области, еще один – в Липецкой.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке дронов пострадали шесть человек, были повреждены как минимум 20 домов в пяти муниципалитетах, пишет Ura.ru.

