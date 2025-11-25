В Ростовской области из-за атаки ВСУ погибли три человека
Три человека погибли в результате атаки ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Как отметил губернатор, воздушной атаке подверглись Таганрог и Бессергеневка, в городе по улице Инструментальная получили повреждения фасад, окна в двух многоквартирных домах и одном частном, припаркованные автомобили. При этом в промзоне произошел пожар в складском помещении. Кроме того, в Неклиновском районе в селе Петрушино загорелся дом, а в Весело-Вознесенке была повреждена труба внешнего газопровода.
«В Таганроге погиб один человек. Различные ранения получили еще 10 жителей Таганрога и Неклиновского района. Двум из них оказана помощь на месте, восемь человек доставлены в больницу», - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Позднее глава региона уточнил, что в больнице от полученных ранений скончались еще два человека. Таким образом, число погибших возросло до трех.
Ранее в Сызрани при атаке украинских БПЛА погибли три человека, двое получили травмы, напоминает Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru