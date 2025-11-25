Путин посетит Киргизию с трехдневным визитом
Президент России Владимир Путин посетит Киргизию 25-27 ноября, в рабочую программу политика войдут в том числе мероприятия государственного визита и саммит ОДКБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.
Путин прибудет в республику 25 ноября, в аэропорту российского президента встретит его киргизский коллега Садыр Жапаров. Лидеры двух стран возложат венок к Вечному огню в Бишкеке и пообщаются тет-а-тет в неформальной обстановке в резиденции Ала-Арча.
Днем позже во Дворце единства пройдут церемония официальной встречи и российско-киргизские переговоры. По итогам обсуждений президенты подпишут совместное заявление, заключат межправительственные и коммерческие документы и выступят с заявлениями. После переговоров состоится государственный прием.
Кроме того, после переговоров с Жапаровым и государственного приема Владимир Путин проведет беседу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Ранее Юрий Ушаков сообщил, что в декабре российский президент планирует принять участие в неформальной встрече лидеров СНГ и заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, пишет Ura.ru.
