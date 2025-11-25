СМИ сообщили о консультациях Дрисколла с представителями России в Абу-Даби
Министр армии США Дэн Дрисколл проводит в Абу-Даби консультации с российскими чиновниками по урегулированию на Украине. Об этом сообщает телеканал СBS со ссылкой на источники.
По данным СМИ, накануне вечером Дрисколл несколько часов общался с членами делегации РФ в Абу-Даби.
«Он планирует встретиться с ними снова в течение дня во вторник, чтобы обсудить мирный процесс и скорейшее продвижение мирных переговоров», - отмечает CBS.
Кто входит в составы делегаций США и России, неизвестно.
Ранее Дрисколл, госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинские и европейские дипломаты поучаствовали в переговорах в Женеве. СМИ допускали, что итогом саммита может стать поездка Дрисколла в Россию или его встреча где-либо с официальными лицами РФ, напоминает Ura.ru.
