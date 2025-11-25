Макрон: Франция не намерена отправлять молодежь на Украину

Обсуждаемая во Франции реформа военной службы не приведет к отправке молодежи в зону украинского конфликта, заявил президент республики Эммануэль Макрон. Об этом он сказал в эфире радиостанции RTL.

Как отметил политик, Парижу следует укреплять связь между армией и государством.

«Но мы действительно должны... развеять любое обманчивое представление о том, что мы собираемся отправлять нашу молодежь на Украину. Речь идет совсем не об этом», - указал Макрон.

Ранее СМИ сообщили, что президент Франции может ввести в стране добровольную военную службу. Эта инициатива обсуждается на фоне заявлений о возможном участии Франции в конфликте на Украине, напоминает Ura.ru.

