Певица Ирина Аллегрова сохранила права на товарный знак в России
Певица, народная артистка России Ирина Аллегрова продлила право на одноименный товарный знак в РФ до 2036 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на электронную базу Роспатента.
По данным ведомства, исключительное право на товарный знак «Ирина Аллегрова» изначально действовало до 2 марта 2026 года. Однако артистка подала заявление, чтобы продлить срок владения брендом. Роспатент удовлетворил заявку.
Согласно данным федеральной службы, Ирина Аллегрова будет владеть знаком до марта 2036 года.
Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева может потерять право на бренд «Кристина» в апреле 2026 года, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При атаке ВСУ на Краснодарский край пострадали шесть человек
- Певица Ирина Аллегрова сохранила права на товарный знак в России
- В РФ зафиксировали вторую по массовости ночную атаку дронов ВСУ почти за полгода
- Унижение для НАТО: Трамп и Европа доработают спорные пункты плана по Украине
- Филолог рассказала, что русский язык содержит минимум 200 тысяч слов
- ПВО сбила над Россией 249 украинских беспилотников
- Путин посетит Киргизию с трехдневным визитом
- В Ростовской области из-за атаки ВСУ погибли три человека
- Белый дом: Трамп остановил прямое финансирование украинского конфликта
- СМИ: Киев добивается участия Европы в переговорах с США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru