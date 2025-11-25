Певица Ирина Аллегрова сохранила права на товарный знак в России

Певица, народная артистка России Ирина Аллегрова продлила право на одноименный товарный знак в РФ до 2036 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на электронную базу Роспатента.

По данным ведомства, исключительное право на товарный знак «Ирина Аллегрова» изначально действовало до 2 марта 2026 года. Однако артистка подала заявление, чтобы продлить срок владения брендом. Роспатент удовлетворил заявку.

Согласно данным федеральной службы, Ирина Аллегрова будет владеть знаком до марта 2036 года.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева может потерять право на бренд «Кристина» в апреле 2026 года, пишет 360.ru.

