Юморист и «кролики». Зеленского уличили в страхе перед Россией из-за «Спутник V»
Пока президент Украины продолжает отбрыкиваться от российской вакцины, Европа готовится сертифицировать спасительный препарат. Это поставит Киев в ещё более сложное положение.
Несмотря на готовность уже нескольких десятков стран использовать российскую вакцину «Спутник V» против коронавируса, власти Украины продолжают уповать на препараты от Pfizer и AstraZeneca. Президент Владимир Зеленский отговаривается тем, что официально подтверждённой эффективности у «Спутник V» всё ещё нет.
«Я считаю, что граждане Украины — это люди и, простите за такое сравнение, точно не кролики, на них экспериментировать не имеем права», - выступил накануне глава украинского государства.
В России не могли пройти мимо такого заявления. «На кроликах экспериментируют меньше», - написала на своей странице в Facebook по этому поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Раскритиковали Зеленского и политические оппоненты. Сопредседатель «Оппозиционной платформы – за Жизнь» Юрий Бойко – к слову, самый популярный сейчас на юго-востоке Украины политик – заявил, что президент Украины боится сближения с Россией.
«Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве», - пояснил Бойко в эфире НСН.
А сенатор Алексей Пушков упрекнул Зеленского в непрофессионализме и недальновидности.
«Зеленский не специалист ни в чем, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны. К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС? Придется срочно признавать? Или повторять перлы Кулебы, что для всего мира это, может быть, и вакцина, а вот именно для украинцев - российское "гибридное оружие"?» - отметил он у себя в Telegram.
Между тем, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель уже рассказал, что с удовольствием прочел отчёт журнала The Lancet о высокой эффективности вакцины «Спутник V». Похоже, дело идёт к тому, что российский препарат пройдёт сертификацию для использования в ЕС.
Регистрация вакцины зависит от её качества и потребительских свойств, заявил НСН директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Они уже подтверждены публикациями в The Lancet. Кроме того, более 4 миллионов доз препарата уже находятся в гражданском обороте. Пока ни одного серьезного побочного явления не проявилось. В отличие от других препаратов, которые в том числе используются в Европе. Там серьезные побочные явления довольно часты. Поэтому мы приветствуем скорейшую регистрацию препарата», - отметил он.
«Спутник V» получил хорошие отзывы и в европейской прессе. Так, автор немецкой Die Welt заявил, что этой вакциной Россия удивила Запад впервые с 1957 года, когда СССР запустил в космос искусственный спутник Земли.
Интерес к российской вакцины от COVID-19 проявили и в Германии, особенно после отзыва о её эффективности в The Lancet. Как считает обозреватель британского журнала Spectator, это связано с недовольством медленным ходом вакцинации в Германии. Пока в Европе разрешены разработки компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna. Однако к первой регуляторы ЕС относятся настороженно, а с поставками двух других вакцин возникли сложности.
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