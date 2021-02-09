Юморист и «кролики». Зеленского уличили в страхе перед Россией из-за «Спутник V»

Несмотря на готовность уже нескольких десятков стран использовать российскую вакцину «Спутник V» против коронавируса, власти Украины продолжают уповать на препараты от Pfizer и AstraZeneca. Президент Владимир Зеленский отговаривается тем, что официально подтверждённой эффективности у «Спутник V» всё ещё нет.

«Я считаю, что граждане Украины — это люди и, простите за такое сравнение, точно не кролики, на них экспериментировать не имеем права», - выступил накануне глава украинского государства.

В России не могли пройти мимо такого заявления. «На кроликах экспериментируют меньше», - написала на своей странице в Facebook по этому поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Раскритиковали Зеленского и политические оппоненты. Сопредседатель «Оппозиционной платформы – за Жизнь» Юрий Бойко – к слову, самый популярный сейчас на юго-востоке Украины политик – заявил, что президент Украины боится сближения с Россией.

«Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве», - пояснил Бойко в эфире НСН.

А сенатор Алексей Пушков упрекнул Зеленского в непрофессионализме и недальновидности.

«Зеленский не специалист ни в чем, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны. К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС? Придется срочно признавать? Или повторять перлы Кулебы, что для всего мира это, может быть, и вакцина, а вот именно для украинцев - российское "гибридное оружие"?» - отметил он у себя в Telegram.