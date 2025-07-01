МВД объявило в розыск бывшего топ-менеджера Центробанка Рубинова

Бывший топ-менеджер Банка России Дмитрий Рубинов объявлен в розыск, следует из данных в базе МВД РФ.

В карточке розыска указано, что Рубинов «разыскивается по статье».

По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, экс-топ-менеджер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Рубинов заочно арестован.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича... сроком на два месяца», — указали в инстанции.

Этот срок исчисляется с момента передачи бывшего сотрудника ЦБ полиции во время экстрадиции либо депортации в РФ или его задержания на родине.

Ранее бывшего первого заместителя главы администрации города Химки Николая Минаева объявили в розыск за получение двух взяток, напоминает РЕН ТВ.

