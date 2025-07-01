МВД объявило в розыск бывшего топ-менеджера Центробанка Рубинова
Бывший топ-менеджер Банка России Дмитрий Рубинов объявлен в розыск, следует из данных в базе МВД РФ.
В карточке розыска указано, что Рубинов «разыскивается по статье».
По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, экс-топ-менеджер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Рубинов заочно арестован.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича... сроком на два месяца», — указали в инстанции.
Этот срок исчисляется с момента передачи бывшего сотрудника ЦБ полиции во время экстрадиции либо депортации в РФ или его задержания на родине.
Ранее бывшего первого заместителя главы администрации города Химки Николая Минаева объявили в розыск за получение двух взяток, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru