ВСУ ударили по Донецку ракетами Storm Shadow

Украинские военные обстреляли Донецк, применив авиационные ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил журналистам представитель Следственного комитета.

Город подвергся атаке накануне, в результате были повреждены торговые павильоны рынка, универмаг и банк. Погибла женщина, пострадали еще два человека, пишет 360.ru.

«Предположительно, использованы высокоточные ударные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" большой дальности Storm Shadow, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты и осколки», - рассказал представитель Следкома.

Элементы изымут и направят на экспертизу.

По данным СК, украинские военные ударили по мирному району, где нет вооружений или военной техники. При атаке были повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, легковые автомобили.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Следственный КомитетРакетный УдарДонецк

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