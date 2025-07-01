ВСУ ударили по Донецку ракетами Storm Shadow

Украинские военные обстреляли Донецк, применив авиационные ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил журналистам представитель Следственного комитета.

Город подвергся атаке накануне, в результате были повреждены торговые павильоны рынка, универмаг и банк. Погибла женщина, пострадали еще два человека, пишет 360.ru.

«Предположительно, использованы высокоточные ударные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" большой дальности Storm Shadow, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты и осколки», - рассказал представитель Следкома.

Элементы изымут и направят на экспертизу.

По данным СК, украинские военные ударили по мирному району, где нет вооружений или военной техники. При атаке были повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, легковые автомобили.

