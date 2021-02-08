«Зеленский боится России». Лидер оппозиции об отказе Украины от «Спутник V»

Кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» в эфире НСН заявил, что регистрацией вакцин в стране должны заниматься специалисты, а не политики.

Украина не будет закупать вакцину «Спутник V», так как от ВОЗ и ведущих экспертов «не поступало официальной информации» относительно эффективности российского препарата в 90-91%, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем, кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН выразил желание привиться «Спутник V» еще в декабре 2020 года, так как на тот момент препарат испытали более миллиона человек.

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Спустя два месяца НСН вновь спросила лидера украинской оппозиции о ситуации с вакцинацией в стране. Он объяснил, почему до сих пор не привился «Спутник V».

«Я не против привиться, но пока не сделал этого, потому что это должны делать по очереди. Военнослужащие, врачи, а дальше уже все остальные. Если я вакцинируюсь любым препаратом, то меня обвинят, что я воспользовался привилегией. Останавливает только это», - отметил политик.

Он также назвал единственную причину, по которой власти Украины до сих пор не используют российский препарат.

«Это потому что Зеленский боится сближения с Россией. Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве. Мы же выступаем за использование «Спутник V» на Украине. Но мы за то, чтобы этим вопросом занимались специалисты, а не политики. Здесь не должно быть никакого политического влияния. Ученые должны определить, насколько нужна вакцина и как она будет работать», - заключил Бойко.

Ранее в авторитетном медицинском журнале The Lancet появилась публикация, в которой говорится об эффективности российской вакцины «Спутник V». Специалисты заявили, что у 98% добровольцев, принимавших участие в исследовании, выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаВакцинация
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