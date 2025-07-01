В Ижевске предприятие подверглось атаке беспилотников ВСУ
Украинские беспилотники атаковали предприятие в Ижевске. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
«Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима», - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Бречалов подчеркнул, что на место выехали оперативные службы. Глава республики пообещал предоставить дополнительную информацию.
Ранее в аэропорту Ижевска временно ограничили прием и отправку самолетов в целях обеспечения их безопасности, напоминает РЕН ТВ.
Минувшей ночью российские силы ПВО нейтрализовали над территорией страны 60 украинских БПЛА.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru