В Ижевске предприятие подверглось атаке беспилотников ВСУ

Украинские беспилотники атаковали предприятие в Ижевске. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима», - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Бречалов подчеркнул, что на место выехали оперативные службы. Глава республики пообещал предоставить дополнительную информацию.

Ранее в аэропорту Ижевска временно ограничили прием и отправку самолетов в целях обеспечения их безопасности, напоминает РЕН ТВ.

Минувшей ночью российские силы ПВО нейтрализовали над территорией страны 60 украинских БПЛА.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиИжевск

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