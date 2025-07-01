В России грядущие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января

Будущие новогодние каникулы в России продлятся 12 дней. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Ведомство разработало проект постановления о календаре праздничных и выходных дней на 2026 год, документ опубликован для общественного обсуждения. Как отметил глава Минтруда Антон Котяков, выпадающие на праздники выходные дни перенесут так, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха.

«Благодаря переносу новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го года. 5 раз... будут выходные по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне», – подчеркнул министр.

Минтруд также указал, что в 2026 году 31 декабря станет выходным днем.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT рассказал, что производственный график в следующем году будет выстроен ровно и предсказуемо, праздники и выходные распределят так, чтобы не перегружать рабочие недели.

