«Ждем регистрации в ЕС». Гинцбург оценил слова Борреля о вакцине «Спутник V»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что с удовольствием прочел отчёт журнала The Lancet о высокой эффективности вакцины «Спутник V».

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым Боррель выразил надежду, что Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать «Спутник V» для использования в странах Евросоюза.

Директор разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН рассказал, что работу по регистрации вакцины «Спутник V» в Европе уже около месяца ведет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Не так давно глава РФПИ Кирилл Дмитриев про это рассказывал. Все формальные моменты соблюдены, документы поданы. Сейчас рассмотрение находится на достаточно продвинутой стадии. Поэтому глубокоуважаемый гость нашего государства просто констатирует процесс, который сейчас запущен. Если этот процесс будет поддержан на политическом уровне, руководством Евросоюза, это его ускорит, естественно», - отметил Гинцбург.