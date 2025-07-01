Турция повысила стоимость транзита кораблей через Босфор и Дарданеллы

Турция с 1 июля повысила на 15% стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы, она составила $5,83 за франк. Об этом заявило министерство транспорта и инфраструктуры республики.

Как отметил глава ведомства Абдулкадир Уралоглу, стоимость транзита для не заходящих в турецкие порты кораблей увеличена более чем в семь раз по сравнению с 2022 годом. Значительную часть сборов используют для поддержания безопасности в проливах, расширения системы слежения за трафиком, обновления инфраструктуры.

По словам министра, за 2024 год Турция получила свыше $227 млрд за счет прохода через проливы более 51 тысячи судов.

Сумму транзита через Босфор и Дарданеллы рассчитывают на основе золотого франка со времени подписания Конвенции Монтре, регулирующей судоходство в этой зоне, в 1936 году.

Ранее Турция запретила проход военных кораблей через свои проливы в Черное море, напоминает 360.ru.

