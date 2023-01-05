«Умножение хаоса»: России и НАТО предрекли прямое столкновение в 2023 году
Генсек НАТО считает, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Россией и альянсом, между тем Россия заявляет, что страны Запада идут на обострение лишь ради своих личных выгод.
Североатлантический альянс может вмешаться в конфликт на Украине в 2023 году. Об этом заявил бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью The Telegraph.
Экс-полковник ВС выразил надежду, что холодная война НАТО с Россией не перерастет в прямое военное столкновение, однако отметил, что не уверен в этом.
«Я встревожен теми, кто, похоже, считает, что вероятность того, что НАТО вмешается в конфликт на Украине в 2023 году, практически равна нулю», — говорится в публикации.
Полковник добавил, что для Североатлантического альянса на Украине важно сделать две вещи: завершить конфликт как можно скорее, предоставив украинской стороне необходимое оружие, и «дать понять России, где именно находятся наши красные линии».
При этом военный эксперт Роберт Фарли в материале для 19Fortyfive 30 декабря также заявил, что вероятность начала третьей мировой войны в 2023 году увеличивается. По его словам, одной из причин ее начала может стать ситуация на Украине. Однако прямое столкновение России и НАТО во время украинского конфликта автор назвал маловероятным. По его словам, ситуация может перерасти в крупный конфликт, если одна из сторон решится на рискованные шаги.
В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в начале декабря заявлял, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Россией и альянсом. Он допустил, что все может «пойти ужасным образом».
«Боюсь, что конфликт на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией», ― сказал Столтенберг в интервью норвежскому телеканалу NRK и подчеркнул, что обеспечить мир в Европе может «только сильная Украина».
Так, Россия неоднократно заявляла, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире. Как отмечал президент России Владимир Путин, западные страны готовы на умножение хаоса, чтобы их элиты сохранили свое доминирование.
«Конфликтный потенциал в мире растет, и это прямое следствие попыток некоторых элит Запада любыми средствами сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование. Они сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки», —говорил российский лидер.
Со своей стороны, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что долгосрочной целью США и их союзников по НАТО является ослабление или уничтожение России любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом. По словам секретаря Совбеза, Запад «сделал ставку на глобализацию НАТО», а также начал создавать условия для комплексного наращивания военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что агрессивное расширение военной инфраструктуры в регионе ведет к дальнейшему росту напряженности», — приводит слова Патрушева «Российская газета».
Между тем член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер заявил, что НАТО сможет победить Россию за три дня. В ответ на такое заявление член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что трехдневная война между НАТО и Россией может быть только ядерной, при этом российские ядерные силы превосходят по качеству и боеспособности силы США.
«Трехдневная война неядерной быть не может. Но думаю, что наш ракетно-ядерный щит, который был создан в советское время, способен защитить нашу страну и нанести неприемлемый ущерб странам НАТО. Ядерное оружие – это очень опасно. Все же наши ядерные силы превосходят по своему качеству и по своей боеспособности ядерные силы США. При этом у России достаточно агентурных данных о том, где в Европе размещены вооружения НАТО, мы знаем координаты. Когда слушаешь информацию из стран Запада, то возникает мысль, что они способны решиться на все», - говорил Соболев.
Однако многие эксперты считают, что США не стремятся вступить в войну с Россией. Так, аналитик Брайан Кларк в своей статье для 19FortyFive отметил, что США не нужна победа Киева в конфликте на Украине, так как это может привести к ядерной войне с Россией. По мнению эксперта, Вашингтону необходимо пересмотреть нынешнюю стратегию поддержки Киева и убедиться, что конфликт не перерастет в ядерное противостояние.
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