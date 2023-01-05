«Умножение хаоса»: России и НАТО предрекли прямое столкновение в 2023 году

Экс-полковник ВС выразил надежду, что холодная война НАТО с Россией не перерастет в прямое военное столкновение, однако отметил, что не уверен в этом.

«Я встревожен теми, кто, похоже, считает, что вероятность того, что НАТО вмешается в конфликт на Украине в 2023 году, практически равна нулю», — говорится в публикации.

Полковник добавил, что для Североатлантического альянса на Украине важно сделать две вещи: завершить конфликт как можно скорее, предоставив украинской стороне необходимое оружие, и «дать понять России, где именно находятся наши красные линии».

При этом военный эксперт Роберт Фарли в материале для 19Fortyfive 30 декабря также заявил, что вероятность начала третьей мировой войны в 2023 году увеличивается. По его словам, одной из причин ее начала может стать ситуация на Украине. Однако прямое столкновение России и НАТО во время украинского конфликта автор назвал маловероятным. По его словам, ситуация может перерасти в крупный конфликт, если одна из сторон решится на рискованные шаги.