Бывший генерал НАТО спрогнозировал срок перемирия на Украине

Бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе назвал сроки прекращения огня на Украине. Об этом он заявил в интервью газетам медиагруппы Funke.

Генсек НАТО Столтенберг обратился к Западу с призывом о долгосрочной поддержке Украины

По его словам, 2023-й станет годом прекращения огня на Украине.

«В течение 2023 года у нас будет перемирие», — предсказал Домрезе.

По его словам, в начале года Москва и Киев начнут наступления для достижения своих целей. Домрезе считает, что ближе к лету, стороны поймут, что дальнейшие боевые действия не обеспечивают контроль на новых территориях.

«Наступит момент для переговоров о прекращении огня. Останется лишь возможность заключения соглашения, которое устроит обе стороны», — отметил бывший генерал НАТО.

В этой ситуации президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от планов незамедлительно взять под контроль Крым и другие территории, предположил Домрезе. Он также предположил, что стороны могут договориться о переходном периоде сроком 50 лет, как это было в случае возвращения Гонконга под контроль Китая.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA заявил, что поставки вооружений Украине странами альянса «быстро приведут к перемирию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ПеремириеКрымНАТОУкраинаРоссия
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