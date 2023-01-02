Бывший генерал НАТО спрогнозировал срок перемирия на Украине

По его словам, 2023-й станет годом прекращения огня на Украине.

«В течение 2023 года у нас будет перемирие», — предсказал Домрезе.

По его словам, в начале года Москва и Киев начнут наступления для достижения своих целей. Домрезе считает, что ближе к лету, стороны поймут, что дальнейшие боевые действия не обеспечивают контроль на новых территориях.

«Наступит момент для переговоров о прекращении огня. Останется лишь возможность заключения соглашения, которое устроит обе стороны», — отметил бывший генерал НАТО.

В этой ситуации президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от планов незамедлительно взять под контроль Крым и другие территории, предположил Домрезе. Он также предположил, что стороны могут договориться о переходном периоде сроком 50 лет, как это было в случае возвращения Гонконга под контроль Китая.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA заявил, что поставки вооружений Украине странами альянса «быстро приведут к перемирию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

