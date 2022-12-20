Нажмут на кнопку: Генерал в Госдуме допустил ядерную войну между Россией и НАТО
Страны Запада могут решиться на ядерную войну, однако Россия имеет мощный ракетно-ядерный щит, который способен защитить государство, отметил в эфире НСН Виктор Соболев.
Трехдневная война между НАТО и Россией может быть только ядерной, при этом российские ядерные силы превосходят по качеству и боеспособности силы США, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН.
Накануне член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер заявил, что НАТО сможет победить Россию за три дня. Виктор Соболев отметил, что ядерное оружие – это единственный способ для России вести войну с Западом на равных.
«Трехдневная война неядерной быть не может. Но думаю, что наш ракетно-ядерный щит, который был создан в советское время, способен защитить нашу страну и нанести неприемлемый ущерб странам НАТО. Ядерное оружие – это очень опасно. Все же наши ядерные силы превосходят по своему качеству и по своей боеспособности ядерные силы США. При этом у России достаточно агентурных данных о том, где в Европе размещены вооружения НАТО, мы знаем координаты. Когда слушаешь информацию из стран Запада, то возникает мысль, что они способны решиться на все. Лиз Трасс была готова нажать на кнопку. Не хотелось бы ядерной войны, с другой стороны это единственное оружие, которое способно вести войну на равных с коллективным Западом», - сказал Соболев.
Он отметил, что от последствий ядерного удара в большей степени будут защищены вооруженные силы стран, так как они имеют специальную защитную технику. Также генерал указал, что большое скопление населения в Москве и Московской области может являться мишенью для такого удара.
«Очень много чем ядерная война отличается от неядерной. В большей степени страдает мирное население, чем вооруженные силы. ВС все же защищены от ядерного оружия: создавалась техника для защиты и так далее. Например, чтобы увеличить радиус выхода из строя танков в два раза, нужно мощность ядерного боеприпаса увеличить в тысячу раз. Как защищена «Москва-Сити?». Если будет удар, ее никто не восстановит. Более 10% населения у нас сконцентрировано в Москве и Московской области. Этого делать не нужно было и сейчас нужно прекращать расширение Москвы», - резюмировал Соболев.
Ранее аналитик Брайан Кларк в своей статье для 19FortyFive отметил, что США не нужна победа Киева в конфликте на Украине, так как это может привести к ядерной войне с Россией. По мнению эксперта, Вашингтону необходимо пересмотреть нынешнюю стратегию поддержки Киева и убедиться, что конфликт не перерастет в ядерное противостояние, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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