Нажмут на кнопку: Генерал в Госдуме допустил ядерную войну между Россией и НАТО

Накануне член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер заявил, что НАТО сможет победить Россию за три дня. Виктор Соболев отметил, что ядерное оружие – это единственный способ для России вести войну с Западом на равных.

«Трехдневная война неядерной быть не может. Но думаю, что наш ракетно-ядерный щит, который был создан в советское время, способен защитить нашу страну и нанести неприемлемый ущерб странам НАТО. Ядерное оружие – это очень опасно. Все же наши ядерные силы превосходят по своему качеству и по своей боеспособности ядерные силы США. При этом у России достаточно агентурных данных о том, где в Европе размещены вооружения НАТО, мы знаем координаты. Когда слушаешь информацию из стран Запада, то возникает мысль, что они способны решиться на все. Лиз Трасс была готова нажать на кнопку. Не хотелось бы ядерной войны, с другой стороны это единственное оружие, которое способно вести войну на равных с коллективным Западом», - сказал Соболев.

Он отметил, что от последствий ядерного удара в большей степени будут защищены вооруженные силы стран, так как они имеют специальную защитную технику. Также генерал указал, что большое скопление населения в Москве и Московской области может являться мишенью для такого удара.