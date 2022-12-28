СМИ: Обещание Украине вступления в НАТО в 2021 году было ошибкой Байдена
Американский лидер Джо Байден допустил ошибку, когда намекал Украине на возможное вступление в НАТО. Такое мнение выразил обозреватель Spectator Роберт Сервис.
По его словам, в 2021 году Байден «действовал неумело», не думал о последствиях и не предупредил вовремя президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Сервиса, негативная реакция России на такой шаг была очевидна, однако политики на Западе не приняли никаких мер предосторожности, чтобы разрядить ситуацию.
Ранее читатели французской газеты Le Figaro поддержали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что вступление Украины в Североатлантический альянс станет конфронтационным шагом по отношению к России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru