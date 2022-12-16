Медведев: НАТО де-факто объявила России гибридную войну

«Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что все иначе…» — написал политик в своем Telegram-канале.

Зампред СБ в своей публикации перечислил, что может считаться законными военными целями в условиях конфликта. Как отметил Медведев, под это описание подходят любые войска противника, официально не выведенные из состава его вооруженных сил; военная и вспомогательная техника; объекты военной и гражданской инфраструктуры, способствующей достижению военных целей; военно-политическое руководство противника; вооруженные силы вступивших в конфликт стран-союзников противника и объекты на их территории.

Медведев отметил, что Североатлантический альянс де-факто объявил России гибридную войну. В связи с этим зампред СБ задался вопросом, может ли это «считаться вступлением Альянса в войну против России» и является ли поставка вооружений Украине нападением на РФ.

