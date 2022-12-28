Аналитики допустили нанесение США удара по России для защиты союзников НАТО

Эксперты американского аналитического центра RAND Corporation допустили, что в случае эскалации конфликта на Украине США могут нанести удар по России для защиты союзников по НАТО. Об этом сообщается на сайте центра.

Аналитики заявили, что такой сценарий возможен, если Россия начнет проявлять агрессивные действия в сторону НАТО.

При этом эксперты не изучали вариант использования Москвой ядерного или химического оружия.

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Накануне издание Bild сообщило, что экс-командующий силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав считает, что западным странам необходимо поставить Киеву ракеты большой дальности, чтобы украинская армия получила возможность атаковать Россию на ее территории.

На этом фоне член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН заявил, что западные отставные генералы не несут никакой ответственности за свои заявления, они всеми силами хотят столкнуть НАТО и Россию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАНАТО
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