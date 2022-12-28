Аналитики допустили нанесение США удара по России для защиты союзников НАТО

Эксперты американского аналитического центра RAND Corporation допустили, что в случае эскалации конфликта на Украине США могут нанести удар по России для защиты союзников по НАТО. Об этом сообщается на сайте центра.

Аналитики заявили, что такой сценарий возможен, если Россия начнет проявлять агрессивные действия в сторону НАТО.

При этом эксперты не изучали вариант использования Москвой ядерного или химического оружия.