«Узурпаторы»: Путин назвал украинские власти «нелегитимными»
Засевшие в столице Украины «главари киевского режима» утратили свою легитимность, так как «не пошли на выборы». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
Выступая на саммите ОДКБ в Астане, он указал, что, с юридической точки зрения, «они не имеют права отдавать приказы вооружённым силам».
«Поскольку они узурпаторы, то те, кто исполняет их приказы, по сути, становятся соучастниками», - заключил глава российского государства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в период действия военного положения какие-либо выборы в стране проводиться не будут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru