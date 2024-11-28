«Узурпаторы»: Путин назвал украинские власти «нелегитимными»

Выступая на саммите ОДКБ в Астане, он указал, что, с юридической точки зрения, «они не имеют права отдавать приказы вооружённым силам».

«Поскольку они узурпаторы, то те, кто исполняет их приказы, по сути, становятся соучастниками», - заключил глава российского государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в период действия военного положения какие-либо выборы в стране проводиться не будут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

