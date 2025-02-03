«Открыть дверь»: ЕС может активизировать торговлю с БРИКС на фоне «войны» с Трампом
Депутат от фракции «Альтернатива для Германии» в эфире НСН не исключил, что ЕС в качестве ответной меры будет готов ввести пошлины на товары из США.
Евросоюз может активизировать торговлю со странами БРИКС, если США введут пошлины на товары из ЕС, после чего откроется дверь для наращивания торговли с Россией, заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН.
Ранее вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил, что европейские страны готовы ввести пошлины против США, если американский президент Дональд Трамп обложит пошлинами товары из ЕС. По его словам, немецкая экономика является самой уязвимой в Европе. Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель «ужасно» относится к Вашингтону. Президент США уже подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Зингер отметил, что Вашингтону нужно указать на «границы» в этом вопросе.
«Сейчас достаточно много стран будут вместе трудиться, уважать друг друга и свои интересы, тогда Америка так не сможет поступить... Надо просто показать ей границу. Трамп старается, хочет, чтобы Америка рулила миром. И я понимаю это… С точки зрения Америки, это, конечно, в ее интересах. Но и Европа может построить отношения с БРИКС, это очень важно. И БРИКС откроет потом еще дверь в Россию. Там один «Северный поток» сейчас еще работает, можно сразу покупать русский газ. Президент РФ Путин предлагает постоянно: «Покупайте, если хотите». Пока Европа на это не согласится, но дискуссии уже начинаются: «Может, когда конфликт кончится на Украине, будем покупать газ». Я вижу, что там хороший шанс. Трамп хочет, чтобы на Украине закончились боевые действия», - сказал Зингер.
Он также не исключил, что ЕС в качестве ответной меры будет готов ввести пошлины на товары из США.
«Думаю, что он (Трамп – ред. НСН) надеется договориться. Но, в конце концов, да, это (введение пошлин – ред. НСН) может случиться, в частности, потому что в Европе политика совсем другая, все против Трампа. Поэтому это может случиться, отношения с Америкой могут измениться и стать хуже», - добавил собеседник агентства.
В Евросоюзе опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Глава Европарламента Роберта Метсола заявляла польскому агентству РАР, что ЕС должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Дональда Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары, передает «Радиоточка НСН».
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