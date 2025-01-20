«Трансгендеры, Украина и мигранты»: Трамп озвучил планы на первый день президентства
В первый же день президентства Дональд Трамп подпишет свыше 100 указов, он пообещал отменить «глупые указы» Джо Байдена.
Инаугурация избранного американского лидера Дональда Трампа пройдет в Вашингтоне 20 января, сообщил телеканал NBC News. Присягу 47-й президент США и его вице-президент Джей Ди Вэнс принесут в 12:00 по местному времени (в 20:00 по московскому времени).
Коррективы в мероприятия внесла погода — из-за прогнозируемых холодов часть мероприятий пройдет не на открытом воздухе, а в ротонде Капитолия.
Инаугурационный комитет избранного главы государства назвал грядущее мероприятие «историческим возвращением в Белый дом и решающим голосом американского народа за то, чтобы сделать Америку снова великой». Напомним, Трамп уже занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. Это второй президент в истории США, который возвращается на свой пост после четырехлетнего перерыва.
Стоит отметить, что Трамп не оставляет себе времени на «раскачку» — в первый же день своего президентства он намерен подписать свыше 100 указов. В ходе встречи со сторонниками, которая состоялась в центре Вашингтона на сцене Capital One Arena 19 января, избранный президент пообещал за сутки отменить все «радикальные и глупые указы администрации Байдена».
Кроме того, в ходе митинга Трамп пообещал восстановить во время своего правления свободу слова, положить конец незаконной миграции и отстоять право граждан на оружие. Он также отметил, что целью его администрации будет защита интересов и границ США, а не других стран.
«Мы сделаем Америку снова сильной. Мы сделаем Америку снова богатой. Мы сделаем Америку снова здоровой. И, наконец, мы сделаем Америку снова великой», — вновь подчеркнул Трамп.
ОБЕЩАНИЯ ТРАМПА
Работы у вернувшегося в Белый дом Трампа действительно немало. Главное, чего ждет от него мировая общественность, — выполнение обещания разрешить российско-украинский конфликт.
Причем заявления Трампа становятся все менее амбициозными — если еще на этапе предвыборной кампании, в июле 2024 года, Трамп обещал помирить Москву и Киев за 24 часа, а в ходе предвыборных дебатов в сентябре 2024 года добавил, что может приступить к урегулированию конфликта еще до инаугурации, то в начале 2025 года заявления избранного американского лидера стали звучать куда более осторожно. На мероприятии в Мар-а-Лаго он заявил, что примирение враждующих сторон может занять полгода, возможно, чуть меньше.
Более того, все чаще после выборов Трамп указывает на то, что российско-украинский конфликт должен быть улажен исключительно путем дипломатии и переговоров. Избранный глава государства также подчеркнул, что на дипломатическом пути настаивает и Москва — так, в январе 2025 года на встрече с журналистами в резиденции во Флориде, трансляцию которой вел телеканал Fox News, Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно указывал на свою готовность встретиться с ним.
Новый американский лидер указал на то, что не намерен откладывать дело в долгий ящик — по данным телеканала CNN, Трамп поручил помощникам организовать через несколько дней после инаугурации телефонный разговор со своим российским коллегой.
Правда, на вопросы, будет ли сокращаться объем помощи Киеву, Трамп пока что предпочитает отвечать уклончиво. «Как переговорщик я начинаю с очень хорошего плана, но как только начинаю раскрывать детали, этот план практически теряет свою ценность», — отметил он в интервью журналу Time в декабре 2024 года.
В России к обещаниям Трампа пока что относятся осторожно, хотя и следят за заявлениями избранного американского лидера и его команды. В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов об изменениях политики США, сообщило РИА Новости. Судить об изменениях риторики США можно будет либо сразу после инаугурации, либо после официальных назначений.
Не поверил в обещания Трампа зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале политик усомнился в том, что новому президенту США удастся добиться быстрых успехов в урегулировании конфликта на Украине. «Все идеи Трампа сугубо прожектерские и абсолютно нереальные», — подчеркнул он.
НЕ УКРАИНОЙ ЕДИНОЙ: ДРУГИЕ ПЛАНЫ ТРАМПА
Вернувшийся в Белый дом Трамп на первый день после вступления в должность дал 40 конкретных обещаний и 200 общих — причем часть из них даже не входит в сферу его полномочий, сообщило РИА Новости.
Так, среди ключевых планов нового президента — отказ от трансгендерной повестки. Трамп пообещал изгнать трансгендеров из армии и запретить школьникам использовать не соответствующие их полу при рождении уборные.
Также Трамп намерен приступить к массовой депортации нелегалов, помиловать осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года и выпустить ряд связанных с добычей нефти решений.
Кроме того, Трамп может пойти на беспрецедентный и грозящий волной критики шаг — прекратить траур по скончавшемуся 29 декабря 2024 года экс-президенту США Джимми Картеру для поднятия флагов над федеральными ведомствами.
В длительной перспективе Трамп намерен обеспечить США энергетическую независимость, переименовать Мексиканский залив, купить Гренландию и присоединить к США Канаду и Панамский канал.
Среди других планов Трампа — намерение обложить дополнительными пошлинами Мексику и Канаду в случае, если не произойдет усиление пограничного контроля и не решится вопрос целесообразности американского помощи странам (даже, по мнению Трампа, не странам — новый президент США в своей речи понизил их статус до штатов). Угрожал новыми тарифами Трамп и Китаю.
Заявил президент-республиканец и о том, что не будет возражать, если Конгресс позволит ему остаться на третий срок. Впрочем, это заявление прозвучало скорее в шутку.
БАЙДЕН ПОПРОЩАЛСЯ
Удачи администрации Трампа пожелал и его непримиримый противник — уходящий с поста президента США Джо Байден. К согражданам он обратился с короткой 15-минутной речью, сообщило РИА Новости.
О российско-американских отношениях в выступлении Байдена не было сказано ни слова, однако действующий президент упомянул о своих заслугах на посту главы государства.
В частности, глава государства заявил об укреплении НАТО, поддержке Украины, конкуренции с Китаем и конфликте на Ближнем Востоке. Байден также напомнил, что план по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа разработала и согласовала его команда. Также американский лидер заявил, что США опередили в конкурентной борьбе Китай.
Вместе с тем Байден указал на проблемы, которые назрели в США. Так, по его словам, богатства в стране сконцентрированы в руках подавляющего меньшинства, экономическое неравенство при этом растет. Кроме того, США может угрожать развитие технологического комплекса, отметил он.
Также уходящий президент призвал внести поправки в конституцию страны, чтобы президенты не смогли уйти от ответственности завершенные преступления. Указал он и на то, что Америку накрыла волна дезинформации. Это, по мнению Байдена, создает условия для злоупотребления властью.
Подводя итог четырехлетнего правления, Байден выразил благодарность членам администрации, жителям США и своей семье. Он также призвал американцев охранять ключевые ценности своей страны.
«ЗУМЕРЫ» ВЕРЯТ ТРАМПУ
Несмотря на скепсис российских властей по отношению к Трампу, о чем мы уже говорили ранее, среди рядовых россиян отношение к избранному президенту США скорее позитивное — и это несмотря на то, что доверие к политику пошатнулось еще в первый президентский срок. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные телефонного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, который был проведен 15 января и затронул 1 600 человек.
Так, треть опрошенных верит обещаниям Трампа урегулировать за полгода конфликт между Россией и Украиной. Улучшения российско-американских отношений ждут от Трампа 35% опрошенных, при этом 45% участников опроса полагают, что в отношениях между Москвой и Вашингтоном ничего не изменится, а 7% считают, что «отношения скорее ухудшатся».
В личных симпатиях к Трампу признались 22% респондентов, 11% заявили о том, что избранный президент США вызывает у них скорее негативные эмоции, а 61% опрошенных выбрали вариант «никак не отношусь».
Причем наиболее симпатичен Трамп поколению «зумеров» (рожденные после 2001 года, 37%) и «миллениалов» (рожденные в 1992-2000 годах, 28%). Чаще других россиян надеются они и на улучшение двусторонних отношений — 47 и 46%. При этом каждый второй респондент (51%) не верит в то, что конфликт на Украине будет решен за полгода, хотя 31% считает, что Трампу это «скорее удастся».
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