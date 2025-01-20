«Трансгендеры, Украина и мигранты»: Трамп озвучил планы на первый день президентства

ОБЕЩАНИЯ ТРАМПА

Работы у вернувшегося в Белый дом Трампа действительно немало. Главное, чего ждет от него мировая общественность, — выполнение обещания разрешить российско-украинский конфликт.

Причем заявления Трампа становятся все менее амбициозными — если еще на этапе предвыборной кампании, в июле 2024 года, Трамп обещал помирить Москву и Киев за 24 часа, а в ходе предвыборных дебатов в сентябре 2024 года добавил, что может приступить к урегулированию конфликта еще до инаугурации, то в начале 2025 года заявления избранного американского лидера стали звучать куда более осторожно. На мероприятии в Мар-а-Лаго он заявил, что примирение враждующих сторон может занять полгода, возможно, чуть меньше.

Более того, все чаще после выборов Трамп указывает на то, что российско-украинский конфликт должен быть улажен исключительно путем дипломатии и переговоров. Избранный глава государства также подчеркнул, что на дипломатическом пути настаивает и Москва — так, в январе 2025 года на встрече с журналистами в резиденции во Флориде, трансляцию которой вел телеканал Fox News, Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно указывал на свою готовность встретиться с ним.

Новый американский лидер указал на то, что не намерен откладывать дело в долгий ящик — по данным телеканала CNN, Трамп поручил помощникам организовать через несколько дней после инаугурации телефонный разговор со своим российским коллегой.

Правда, на вопросы, будет ли сокращаться объем помощи Киеву, Трамп пока что предпочитает отвечать уклончиво. «Как переговорщик я начинаю с очень хорошего плана, но как только начинаю раскрывать детали, этот план практически теряет свою ценность», — отметил он в интервью журналу Time в декабре 2024 года.

В России к обещаниям Трампа пока что относятся осторожно, хотя и следят за заявлениями избранного американского лидера и его команды. В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов об изменениях политики США, сообщило РИА Новости. Судить об изменениях риторики США можно будет либо сразу после инаугурации, либо после официальных назначений.

Не поверил в обещания Трампа зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале политик усомнился в том, что новому президенту США удастся добиться быстрых успехов в урегулировании конфликта на Украине. «Все идеи Трампа сугубо прожектерские и абсолютно нереальные», — подчеркнул он.

НЕ УКРАИНОЙ ЕДИНОЙ: ДРУГИЕ ПЛАНЫ ТРАМПА

Вернувшийся в Белый дом Трамп на первый день после вступления в должность дал 40 конкретных обещаний и 200 общих — причем часть из них даже не входит в сферу его полномочий, сообщило РИА Новости.

Так, среди ключевых планов нового президента — отказ от трансгендерной повестки. Трамп пообещал изгнать трансгендеров из армии и запретить школьникам использовать не соответствующие их полу при рождении уборные.

Также Трамп намерен приступить к массовой депортации нелегалов, помиловать осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года и выпустить ряд связанных с добычей нефти решений.

Кроме того, Трамп может пойти на беспрецедентный и грозящий волной критики шаг — прекратить траур по скончавшемуся 29 декабря 2024 года экс-президенту США Джимми Картеру для поднятия флагов над федеральными ведомствами.