«Триллионы долларов»: Китай сможет обойти ограничения Трампа в Панамском канале
Сергей Санакоев заявил НСН, что на Китай приходится 60% всех грузов, проходящих через Панамский канал.
Китай был готов к тому, что Дональд Трамп с приходом к власти начнет новую торговую войну, поэтому решение Панамы о прекращении сотрудничества с Китаем заставит Пекин придумать пути обхода, например, через Никарагуа, заявил НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с главой Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь». Инициатива Китая «Один пояс — один путь» — стратегия по развитию логистики, инфраструктуры и торговли, к которой, по данным на 2023 год, подключились 149 стран. Санакоев назвал это решение началом торговой войны между Китаем и США.
«США не первый год пытаются пресечь логистические пути для Китая. Для китайцев это не столько логистический ущерб, сколько чувствительная политическая тема. В Панамском канале большинство китайских грузов, но это не только здесь. У Китая годовой оборот Китая с миром составляет шесть триллионов долларов. Ничего удивительного. Что касается Панамского канала, не менее 60% грузов – это именно китайские. Мы наблюдаем сейчас, что фактически начинается торговая война между США и Китаем», - отметил он.
По его словам, Китай будет искать альтернативы обхода, что сегодня вполне реально.
«Китайского бизнеса в Латинской Америке очень много – Перу, Аргентина, Бразилия. США это тоже раздражает. Также Китай активно использует Панамский канал для поставок в восточные части США. Этот проект будет развиваться в любом случае, но будут препятствия. Китай будет говорить об альтернативах обхода. Например, будет обсуждаться новый канал через Никарагуа. В любую точку мира можно попасть с разных сторон, всегда можно найти какую-то альтернативу», - добавил он.
Со своей стороны, директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев подчеркнул, что подобные ограничения больше навредят самой Панаме.
«Конечно, Панамский канал для Китая важен, как и для всех. Но я не думаю, что конкретно этот проект сильно юридически обязывающий. Это катастрофой не будет, но это все равно болезненный укол. Я думаю, что такая торговая политика Трампа не так сильно скажется на китайском бизнесе. Все-таки Латинская Америка – это не самый приоритетный для Китая регион. А для Панамы этот проект связан с большими инвестициями. Китай инвестирует достаточно серьезно в инфраструктуру, в которой заинтересован. Это тоже очень важный фактор. Для страны канал – это значительный источник, доход страна получает с каждого корабля, это важнейшая составляющая», - заключил собеседник НСН.
Президент США 1 февраля подписал указы о введении пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая, основных трех своих торговых партнеров, которые начнут действовать 4 февраля. В отношении первых двух стран пошлины вырастут до 25% (канадские энергетические продукты будут облагаться пошлиной в 10%), а в отношении Китая - до 10%, передает «Радиоточка НСН».
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