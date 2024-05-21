В России резко выросло число вакансий в арктической зоне

Так, число новых вакансий, которые появились за первые четыре месяца этого года, на 46% больше показателей за аналогичный период прошлого года, отмечает «Газета.Ru».

Предлагаемая зарплата полярников варьируется от 60,6 тысячи рублей в месяц до 300 тысяч рублей в месяц. Наибольшая доля вакансий для тех, кто хочет стать полярником, приходится на работодателей из отрасли розничной торговли (каждая восьмая вакансия в регионах арктической зоны). На втором месте - сфера строительства – почти каждая десятая вакансия от компаний из этой сферы, на третьем месте – работодатели из сферы транспорта и добывающей отрасли.

Ранее в Минэкономразвития представили прогноз, согласно которому среднемесячные зарплаты россиян превысят отметку в 100 тысяч рублей к 2027 году, передает «Радиоточка НСН».

