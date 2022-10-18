В США заявили, что Арктика может стать центром конфликта с Россией

«Если вы взглянете на Средиземное море, то там более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, расположенными вокруг Средиземного моря. Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта», — указал законодатель.

По словам Кинга , изменения климата стали причиной «ажиотажа» вокруг региона, пишет RT. Потепление в Арктике может привести к расширению экономической деятельности, отмечает «Свободная пресса».

