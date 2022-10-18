В США заявили, что Арктика может стать центром конфликта с Россией
Арктика на фоне глобального потепления может превратиться в потенциальный регион конфликта, в том числе с Россией, считает американский сенатор Ангус Кинг. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.
«Если вы взглянете на Средиземное море, то там более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, расположенными вокруг Средиземного моря. Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта», — указал законодатель.
По словам Кинга , изменения климата стали причиной «ажиотажа» вокруг региона, пишет RT. Потепление в Арктике может привести к расширению экономической деятельности, отмечает «Свободная пресса».
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