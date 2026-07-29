До конца СВО никаких обратных ходов с давлением на Telegram не будет, а основатель мессенджера Павел Дуров вряд ли способен что-то изменить, рассказал НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.



Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму, он объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ФСБ. Уточняется, что администрация мессенджера так и не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки терактов и массовых убийств в России. Среди них был Telegram-сервис «Дайвинчик», с помощью которого россиян обманом втягивали в террористическую деятельность. Клименко объяснил, что грозит Дурову.