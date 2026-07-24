В Госдуме заявили, что новой волны мобилизации в России не ожидается

Новой волны мобилизации в России не ожидается. Об этом RTVI заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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Он отметил, что закон о расширении категорий осуждённых, которые смогут заключать контракты с Минобороны РФ, не имеет отношения к объявлению военного положения и новой волны мобилизации.

«Ряды контрактников пополняются... И принятый Госдумой закон также никакого отношения к мобилизации не имеет», - сказал парламентарий.

Колесник добавил, что звучащие на Украине и на Западе заявления о якобы подготовке в РФ к новой мобилизации являются «их внутренней пропагандой».

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому заключать контракт с Минобороны в период мобилизации, военного положения или в военное время смогут судимые за участие в банде и преступном сообществе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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