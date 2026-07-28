Дмитрий Медведев прокомментировал слухи о мобилизации в России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слухи о возможной мобилизации частью вражеской пропаганды, направленной на дестабилизацию обстановки в стране перед выборами в Госдуму. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на выступление политика на заседании межведомственной комиссии.

По словам Медведева, недоброжелатели пытаются создавать негативные настроения, используя различные методы, включая социальные сети. Он привел в пример распространение псевдоагитации с призывами идти служить по контракту, якобы не дожидаясь официального призыва.

В Госдуме заявили, что новой волны мобилизации в России не ожидается

«Понятно, что это проплаченная история. Или история, вброшенная врагом», – подчеркнул Медведев, заверив, что проблем с комплектацией ВС РФ нет.

В ходе этого же заседания зампред Совбеза привел актуальные данные по комплектованию вооруженных сил. За первые шесть месяцев 2026 года контракты с российской армией заключили порядка 200 тысяч человек, а еще 16 тысяч граждан вступили в ряды добровольцев специальной военной операции.

Ранее Медведев призвал ЕС запретить участникам СВО въезд на территорию стран-членов Евросоюза, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияМобилизацияДмитрий Медведев

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