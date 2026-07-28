Дмитрий Медведев прокомментировал слухи о мобилизации в России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слухи о возможной мобилизации частью вражеской пропаганды, направленной на дестабилизацию обстановки в стране перед выборами в Госдуму. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на выступление политика на заседании межведомственной комиссии.

По словам Медведева, недоброжелатели пытаются создавать негативные настроения, используя различные методы, включая социальные сети. Он привел в пример распространение псевдоагитации с призывами идти служить по контракту, якобы не дожидаясь официального призыва.