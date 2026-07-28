Дмитрий Медведев прокомментировал слухи о мобилизации в России
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слухи о возможной мобилизации частью вражеской пропаганды, направленной на дестабилизацию обстановки в стране перед выборами в Госдуму. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на выступление политика на заседании межведомственной комиссии.
По словам Медведева, недоброжелатели пытаются создавать негативные настроения, используя различные методы, включая социальные сети. Он привел в пример распространение псевдоагитации с призывами идти служить по контракту, якобы не дожидаясь официального призыва.
«Понятно, что это проплаченная история. Или история, вброшенная врагом», – подчеркнул Медведев, заверив, что проблем с комплектацией ВС РФ нет.
В ходе этого же заседания зампред Совбеза привел актуальные данные по комплектованию вооруженных сил. За первые шесть месяцев 2026 года контракты с российской армией заключили порядка 200 тысяч человек, а еще 16 тысяч граждан вступили в ряды добровольцев специальной военной операции.
Ранее Медведев призвал ЕС запретить участникам СВО въезд на территорию стран-членов Евросоюза, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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