Онищенко рассказал, почему России не грозит эпидемия ВИЧ
Предположение о возможном возникновении в мире эпидемии ВИЧ-инфекции небезосновательно, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее в ООН предупредили, что сокращение финансирования международных программ по борьбе с ВИЧ может спровоцировать новый всплеск эпидемии в мире.
Как отметил Онищенко, в связи с ухудшением ситуации с лекарствами заболеваемость на планете может вырасти. Однако в России ситуация другая, страна приобретает лекарства для ВИЧ-инфицированных пациентов и предоставляет их бесплатно. По словам Онищенко, это «дало очень хороший результат».
«Благодаря этому в последние годы заболеваемость ВИЧ-инфекцией у нас снизилась на 40%. И это цифры достоверные», - подчеркнул академик.
По его словам, благодаря бесплатному обеспечению пациентов антиретровирусной терапией в семье зараженных ВИЧ рождаются здоровые дети. Кроме того, принимающие необходимые препараты люди с этим заболеванием живут «столько, сколько если бы они не были инфицированы».
Между тем президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для граждан с поддельными справками об отсутствии опасных заболеваний, включая ВИЧ, пишет Ura.ru.
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