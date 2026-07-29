Клименко раскрыл трудности в борьбе СК с «дипфейками» от мошенников
Законодательная база РФ не нуждается в кардинальных переменах, заявил НСН Герман Клименко.
Уголовный кодекс РФ готов к новым делам о мошенничестве, остается только согласовать меру пресечения, рассказал НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил об участии его ведомства в работе над комплексом законопроектов, связанных с преступлениями с использованием информационно-коммуникационных технологий. Он подчеркнул, что одним из направлений является изучение влияния «дипфейк-технологий». Клименко объяснил, с какими проблемами столкнутся правоохранители.
«Сама структура “дипфейка” — это условное видео, которое нас с вами обманывает и выдает себя за другого человека или подделывает место трагедии. Основная их цель — мошенничество. Самый главный на сегодня вопрос в том, что текущие варианты видеогенерации стали качественными, что обычный человек отличить их уже не может. Единственный способ борьбы с ними — это специальные метки, когда мы понимаем, что это ложь и кем было создано. А законы тут не устареют, так как мошенничество всегда останется таковым, но можно добавить квалификацию преступления — “с помощью технологий”. Поэтому Уголовный кодекс менять не надо, но другое дело — оценка наказания. За что-то дают большие, а за что-то меньшие сроки. Также может потребоваться серьезная экспертиза, если человек говорит, что это был не он, а использовали его лицо для обмана», — отметил он.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков объяснил НСН, почему России необходимо создать государственный VPN-сервис для защиты граждан.
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