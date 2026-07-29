Уголовный кодекс РФ готов к новым делам о мошенничестве, остается только согласовать меру пресечения, рассказал НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.



Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил об участии его ведомства в работе над комплексом законопроектов, связанных с преступлениями с использованием информационно-коммуникационных технологий. Он подчеркнул, что одним из направлений является изучение влияния «дипфейк-технологий». Клименко объяснил, с какими проблемами столкнутся правоохранители.