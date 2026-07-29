Китай не пойдет по пути гегемонизма и не будет пытаться делить планету на сферы влияния. Об этом заявил посол КНР в США Се Фэн, пишет ТАСС.

«Вне зависимости от изменения международной обстановки и от того, как далеко Китай продвинется в своем развитии, мы никогда не будем стремиться к гегемонии или экспансии, а также не будем добиваться создания каких-либо сфер влияния», - указал дипломат.

По словам Се Фэна, Пекин привержен тому, чтобы оставаться опорой всеобщего мира и стабильности. Стратегия Китая в сфере безопасности фокусируется на самообороне, КНР привержена политике неприменения ядерного оружия первым и не участвует в гонке ядерных вооружений.

Посол добавил, что сегодня продолжает расти «дефицит мира, развития, безопасности и эффективного управления», и ни одно государство не может оставаться в стороне от этого.

Между тем профессор Университета Миссури Майкл Хадсон заявил, что Китай и Россия приобретают статус ключевых центров влияния на мировой арене, пишет Ura.ru.

