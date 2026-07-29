Участник Олимпиады в Токио бразильский марафонец Феррейра пропал без вести
Марафонец, участник Олимпийских игр Даниэл Феррейра пропал без вести в штате Сан-Паулу в Бразилии. Об этом сообщил портал TMC.
Спортсмена видели в последний раз 19 июня около 19:00 по местному времени, когда мужчина выходил из своего дома в муниципалитете Барра-Фунда. По словам матери Феррейры, марафонец покинул дом, при себе он имел только черный рюкзак.
Семья 27-летнего спортсмена в течение нескольких недель вела поиски самостоятельно, однако позднее обратилась в полицию. Как отметила мать Феррейры, он имеет проблемы с психическим здоровьем.
Даниэл Феррейра в 2021 году он участвовал в Олимпиаде в Токио, год спустя установил рекорд Южной Америки в Марафоне с результатом 2 часа 4 минуты 51 секунда.
Ранее в Турции во время заплыва в Босфоре пропал российский пловец Николай Свечников, напоминает Ura.ru. Спустя полгода тело спортсмена обнаружили и отправили на родину.
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