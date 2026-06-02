«Военных хватает»: Генерал Соболев опроверг, что Минобороны готовит мобилизацию

Виктор Соболев заявил НСН, что лично бывает в военных комиссариатах и знает обстановку в регионах по набору на контрактную службу. 

На данный момент мобилизация в России не требуется, так как все регионы выполняют задачи по набору людей на контрактную службу, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Ранее в соцсетях распространилось заявление депутата Госдумы Андрея Гурулева, о том, что якобы «сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации осенью». Позднее он сообщил, что его взломали, подобные заявления он назвал фейками, которые распространяют злоумышленники. Соболев уверен, что такой необходимости просто нет.

Провокации или «шутки»: Зачем Запад готовится к войне с Россией и Белоруссией

«Я знаю, что сейчас регионы выполняют задачи по набору на контрактную службу, в Омске, например, план недавно был перевыполнен. Потребности в мобилизации нет, просто целесообразности нет. Пока военные комиссариаты справляются с набором людей, которые нам нужны в соответствии с указом Верховного главнокомандующего. Я просто работаю в регионах, бываю в военных комиссариатах, обстановку знаю. Бываю и в Генштабе, в Минобороны, давайте не будем панику разводить среди людей. Есть вопросы, которые нужно решать, но не путем мобилизации», - отметил он.

Комплектование российской армии военнослужащими по контракту идёт с опережением, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в начале апреля. Министр добавил, что в первую очередь внимание уделяется подготовке и слаживанию подразделений беспилотных войск.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Российская АрмияМобилизацияГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры