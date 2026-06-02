«Военных хватает»: Генерал Соболев опроверг, что Минобороны готовит мобилизацию
Виктор Соболев заявил НСН, что лично бывает в военных комиссариатах и знает обстановку в регионах по набору на контрактную службу.
На данный момент мобилизация в России не требуется, так как все регионы выполняют задачи по набору людей на контрактную службу, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Ранее в соцсетях распространилось заявление депутата Госдумы Андрея Гурулева, о том, что якобы «сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации осенью». Позднее он сообщил, что его взломали, подобные заявления он назвал фейками, которые распространяют злоумышленники. Соболев уверен, что такой необходимости просто нет.
«Я знаю, что сейчас регионы выполняют задачи по набору на контрактную службу, в Омске, например, план недавно был перевыполнен. Потребности в мобилизации нет, просто целесообразности нет. Пока военные комиссариаты справляются с набором людей, которые нам нужны в соответствии с указом Верховного главнокомандующего. Я просто работаю в регионах, бываю в военных комиссариатах, обстановку знаю. Бываю и в Генштабе, в Минобороны, давайте не будем панику разводить среди людей. Есть вопросы, которые нужно решать, но не путем мобилизации», - отметил он.
Комплектование российской армии военнослужащими по контракту идёт с опережением, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в начале апреля. Министр добавил, что в первую очередь внимание уделяется подготовке и слаживанию подразделений беспилотных войск.
