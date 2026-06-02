На данный момент мобилизация в России не требуется, так как все регионы выполняют задачи по набору людей на контрактную службу, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Ранее в соцсетях распространилось заявление депутата Госдумы Андрея Гурулева, о том, что якобы «сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации осенью». Позднее он сообщил, что его взломали, подобные заявления он назвал фейками, которые распространяют злоумышленники. Соболев уверен, что такой необходимости просто нет.