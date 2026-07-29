Россиянам назвали самые модные гаджеты в 2026-м
Устройства с искусственным интеллектом побьют рекорды продаж, заявил НСН Илья Корнейчук.
Умные кольца, часы и наушники станут писком моды во второй половине 2026, рассказал НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.
Оборот зарубежной электроники в России вырос на 6% в первом полугодии. Количество заказов иностранной техники увеличилось на 28%. Годом ранее спрос на электронику снижался на 4%. Об этом сообщил телеканал «Известия». Корнейчука не удивили эти цифры.
«Нужно понимать, что у нас с декабря вводится таможенный сбор. Ретейлеры могли сами закупиться перед тем, как вступит в силу новый закон. Они тогда бы смогли содержать запасы на складах и поддерживать продажи в сезон предновогодних праздников и осенью, когда закупаются для школы. Еще один фактор: у Apple вышли новинки, а народ пошел их покупать. Сейчас официально нет никакой гарантии, но она предоставляется от магазинов, где был приобретен гаджет. У сетей с хорошей репутацией нареканий нет, они выполняют обязательства, поэтому люди им доверяют», — подчеркнул он.
Корнейчук также рассказал, какие устройства будут в моде осенью и зимой.
«Сейчас появилось очень много гаджетов, которые завязаны на искусственном интеллекте. Например, умные кольца, браслеты и очки с отслеживанием чего-либо или наушники с автоматическим переводом. Они покажут рост, их будут брать в качестве подарков. А ноутбуки, компьютеры и планшеты стали очень дорогими», — отметил он.
Ранее Корнейчук объяснил НСН, почему смартфоны снова подорожают.
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