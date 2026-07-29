Умные кольца, часы и наушники станут писком моды во второй половине 2026, рассказал НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.



Оборот зарубежной электроники в России вырос на 6% в первом полугодии. Количество заказов иностранной техники увеличилось на 28%. Годом ранее спрос на электронику снижался на 4%. Об этом сообщил телеканал «Известия». Корнейчука не удивили эти цифры.