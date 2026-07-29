Над Россией перехватили и уничтожили 295 беспилотников ВСУ
Российские дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией страны почти 300 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.
«В период с 20.00 мск 28 июля до 8.00 мск 29 июля... перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указывает ведомство.
Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областях, над Краснодарским краем, Крымом, Чувашией и Татарстаном. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Азовским и Черным морями.
Ранее в Ростовской области уничтожили около 60 беспилотников и ракет, обломки БПЛА упали на территории морского порта в Таганроге, пишет Ura.ru.
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