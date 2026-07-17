Осужденным за бандитизм и контрабанду могут разрешить служить по контракту

Правительство России внесло в Государственную думу пакет законопроектов, расширяющий возможности для заключения военного контракта лицами, имеющими судимость или совершившими преступления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на думскую электронную базу данных.

Поправки вносятся в закон о воинской обязанности и военной службе. Документы предлагают исключить ряд составов преступлений из числа тех, которые препятствуют заключению договора с Министерством обороны. Всего речь идет о смягчении ограничений по нескольким статьям Уголовного кодекса.