Осужденным за бандитизм и контрабанду могут разрешить служить по контракту

Правительство России внесло в Государственную думу пакет законопроектов, расширяющий возможности для заключения военного контракта лицами, имеющими судимость или совершившими преступления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на думскую электронную базу данных.

Поправки вносятся в закон о воинской обязанности и военной службе. Документы предлагают исключить ряд составов преступлений из числа тех, которые препятствуют заключению договора с Министерством обороны. Всего речь идет о смягчении ограничений по нескольким статьям Уголовного кодекса.

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В частности, законопроект предлагает разрешить служить по контракту лицам, осужденным за участие в бандитизме или организованном преступном сообществе. Также в список исключений попали незаконное приобретение и хранение ядерных материалов, хищение или вымогательство таких материалов и контрабанда наличных денежных средств.

При этом перечень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, судимость по которым полностью запрещает заключение военного контракта, остается без изменений.

Ранее осужденный на 16 лет экс-полковник МВД Захарченко заявил, что готов пойти на СВО «хоть рядовым», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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