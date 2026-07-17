Осужденным за бандитизм и контрабанду могут разрешить служить по контракту
Правительство России внесло в Государственную думу пакет законопроектов, расширяющий возможности для заключения военного контракта лицами, имеющими судимость или совершившими преступления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на думскую электронную базу данных.
Поправки вносятся в закон о воинской обязанности и военной службе. Документы предлагают исключить ряд составов преступлений из числа тех, которые препятствуют заключению договора с Министерством обороны. Всего речь идет о смягчении ограничений по нескольким статьям Уголовного кодекса.
В частности, законопроект предлагает разрешить служить по контракту лицам, осужденным за участие в бандитизме или организованном преступном сообществе. Также в список исключений попали незаконное приобретение и хранение ядерных материалов, хищение или вымогательство таких материалов и контрабанда наличных денежных средств.
При этом перечень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, судимость по которым полностью запрещает заключение военного контракта, остается без изменений.
Ранее осужденный на 16 лет экс-полковник МВД Захарченко заявил, что готов пойти на СВО «хоть рядовым», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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