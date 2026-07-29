В России задержали 46 молодых пользователей «Дайвинчика», выполнявших задания Киева

Российские силовики начиная с июля 2025 года задержали в 16 регионах 46 молодых людей-пользователей чат-бота мессенджера Telegram «Дайвинчик/Leo - знакомства, общение и новые друзья», которые совершали противоправные действия по заданию спецслужб Украины. Об этом заявили в ФСБ.

Правоохранители установили и задокументировали многочисленные факты использования Киевом популярного у молодежи сервиса для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки. Всего было задержано 46 граждан РФ в возрасте от 12 до 22 лет в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Чувашии, Башкортостане, Алтайском крае, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской, Ярославской областях.

Как сообщили силовики, пользователи сервиса по заданиям украинских спецслужб совершали вооруженные нападения на работников правоохранительных органов, поджигали объекты транспорта, энергетики, связи, кредитно-финансовой системы. Кроме того, они действовали как курьеры при доставке денег обманутых граждан в криптообменные пункты для зачисления на счета, контролируемые противником.

По фактам совершенных деяний были возбуждены уголовные дела о теракте, диверсии, умышленном уничтожении либо повреждении имущества, хулиганстве, посягательстве на жизнь правоохранителей. Исполнителям, которые достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, предъявили обвинения и избрали меру пресечения.

Как уточнили в Следственном комитете, спецслужбы Украины через бот знакомились с молодыми людьми под видом девушек, присылали фишинговые ссылки и запрашивали геопозицию, а затем выдавали себя за правоохранителей РФ и угрозами склоняли к преступлениям, пишет Ura.ru.

В декабре прошлого года чат-бот «Дайвинчик» внесли в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

