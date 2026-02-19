Российские военкоры усомнились в освобождении Донбасса и Запорожья к концу года
Александр Коц и Дмитрий Стешин заявили НСН, что ВСУ продолжат сопротивляться как минимум до конца года, и европейцам об этом прекрасно известно.
Если мирные переговоры по Украине не приведут к результату, российским военным до конца года предстоит сломить линию обороны противника на Донбассе и решить задачу в Запорожье, заявил в беседе с НСН военный корреспондент Александр Коц. Однако есть вероятность, что к тому времени дело дойдет только до окружения и блокады важнейших узлов сопротивления ВСУ.
Американские СМИ пишут о некотором прогрессе в вопросе урегулирования на Украине после двухдневных переговоров в Женеве - особенно по части военных вопросов и того, как в будущем будет соблюдаться режим прекращения огня. По информации газеты The New York Times, стороны обсуждали создание гражданской администрации в «демилитаризированной зоне», в которую предлагают включить представителей и России, и Украины. А вот руководители пяти европейских разведывательных служб, не участвовавшие в переговорах напрямую и общавшиеся по их итогам с украинцами, скептически относятся к возможности мира между Россией и Украиной в этом году. Коц подчеркнул, что не стоит пренебрегать информацией европейских источников.
«Советник премьер-министра Великобритании Стармера прилетел в первый же день переговоров. Думаю, они вполне осознают, что происходит. Европа меньше всего заинтересована в переговорах по мирному руслу. Стармер говорил: Европа заинтересована в продолжении конфликта на Украине, чтобы подготовиться к нападению России в 2030-м году, и чтобы Россия подошла к нему как можно более обескровленно. Наивно ожидать от Европы миротворческие ноты. В реальности мы не знаем, что происходит. Понимаем, что идет обсуждение технических вещей на случай режима прекращения огня, но ключевые вопросы не решены. Это не только территории, но и вопрос гарантий Украины, по которому мы не приемлем присутствия западных войск на ее территории. Также русский язык и Украинская православная церковь, внеблоковый статус Украины. Схождения по этим вопросам я не вижу. Значит, мы остаемся далеки от мира», - сказал он.
По словам собеседника НСН, в случае продолжения военных действий перед Россией стоят две важные задачи, при этом ВСУ способны продержаться еще год.
«Основная задача на этот год – слом генеральной линии обороны противника на Донбассе, которая проходит по городам Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. Задача максимум – освобождение всего Донбасса, но не уверен, что до конца этого года она может быть выполнена. Параллельно мы решаем глобальную задачу в Запорожье, где наше подразделение уже в 15-20 километрах от российского областного центра, города Запорожье. Это не значит, что в этом году мы его возьмем, но подойти к городу и взять его в воздушную блокаду, можем. У противника люди не заканчиваются, еще есть ресурс. На год его еще точно хватит, дальше могут возникнуть проблемы. Они есть и сейчас, на определенных участках украинские военные действуют не по принципу перебрасывания резервов, а по принципу латания дыр. Тем не менее, у нас нет простого продвижения, противник зубами держится за каждую свою позицию», - заявил Коц.
Со своей стороны военный корреспондент Дмитрий Стешин в разговоре с НСН тоже допустил, что ВСУ смогут продержаться до конца 2026 года.
«Очень надеюсь, что Запорожье попадет в окружение, и встанет вопрос о штурме города. Также, возможно, получится охватить снизу Славянско-Краматорскую агломерацию. Посадить их в кольцо, и ВСУ оборонять ее уже не будут. Думаю, противник сможет еще год продержаться. Пока, несмотря на наши продвижения и успехи, нет массовой сдачи в плен, как было летом 2014 года, когда сдавались сотнями», - отметил он.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Женеве, отметил, что встречи были «тяжелыми, но деловыми». Следующий раунд, по его словам, состоится в ближайшее время, напоминает «Радиоточка НСН».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, следующий раунд переговоров по Украине может снова пройти в Женеве.
Горячие новости
- Карл III заявил о готовности сотрудничать с полицией по делу брата
- Дмитриев опроверг слухи о контрактах с США в обмен на снятие санкций с России
- Отоспятся: Вытрезвители снизят нагрузку на приемные отделения
- Ски-альпинист Филиппов принёс России первую медаль Олимпиады—2026
- «Цена увеличивается»: Политолог заявил об ухудшении позиции Киева на переговорах
- Зеленский заявил, что следующие переговоры также пройдут в Швейцарии
- Путин: Арест по обвинению в небольших правонарушениях не всегда обоснован
- Российские военкоры усомнились в освобождении Донбасса и Запорожья к концу года
- «Не только 50+»: Семьи и молодежь распробовали речные круизы
- «От 25 тысяч рублей»: Летние речные круизы подорожали на 15%