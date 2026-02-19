Со своей стороны военный корреспондент Дмитрий Стешин в разговоре с НСН тоже допустил, что ВСУ смогут продержаться до конца 2026 года.

«Очень надеюсь, что Запорожье попадет в окружение, и встанет вопрос о штурме города. Также, возможно, получится охватить снизу Славянско-Краматорскую агломерацию. Посадить их в кольцо, и ВСУ оборонять ее уже не будут. Думаю, противник сможет еще год продержаться. Пока, несмотря на наши продвижения и успехи, нет массовой сдачи в плен, как было летом 2014 года, когда сдавались сотнями», - отметил он.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Женеве, отметил, что встречи были «тяжелыми, но деловыми». Следующий раунд, по его словам, состоится в ближайшее время, напоминает «Радиоточка НСН».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, следующий раунд переговоров по Украине может снова пройти в Женеве.

