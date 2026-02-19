Создание вытрезвителей при медучреждениях может спасти жизнь нетрезвым пациентам с острым заболеванием, а также разгрузить приемные отделения, так как каждый пятый-седьмой пациент экстренных стационаров оказывается нетрезв, заявил НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Вытрезвители теперь смогут создавать при медучреждениях в Подмосковье. Такой закон принят Мособлдумой. По официальным данным, в 2024 году в приемные отделения больниц доставили больше 10 тысяч человек в состоянии алкогольного опьянения, они не были госпитализированы из-за отсутствия показаний.

«Во многих регионах медвытрезвителей вообще нет, поэтому для таких пациентов приемное отделение – единственный способ получить помощь. Есть даже специальные комнаты, где люди просто отсыпаются. Поэтому распространение практики было бы полезно. Единственный вопрос в наличии правоохранительных органов поблизости. Но при крупных больницах пост есть. Вытрезвители будут при многопрофильных больницах, где человека предварительно осмотрят, снимут все сомнения относительно устранения какой-то патологии, потом он сможет спокойно отсыпаться», - пояснил Куринный.