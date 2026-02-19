Отоспятся: Вытрезвители снизят нагрузку на приемные отделения
Вытрезвители при стационарах спасут нетрезвых пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, заявил НСН депутат Алексей Куринный.
Создание вытрезвителей при медучреждениях может спасти жизнь нетрезвым пациентам с острым заболеванием, а также разгрузить приемные отделения, так как каждый пятый-седьмой пациент экстренных стационаров оказывается нетрезв, заявил НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Вытрезвители теперь смогут создавать при медучреждениях в Подмосковье. Такой закон принят Мособлдумой. По официальным данным, в 2024 году в приемные отделения больниц доставили больше 10 тысяч человек в состоянии алкогольного опьянения, они не были госпитализированы из-за отсутствия показаний.
«Во многих регионах медвытрезвителей вообще нет, поэтому для таких пациентов приемное отделение – единственный способ получить помощь. Есть даже специальные комнаты, где люди просто отсыпаются. Поэтому распространение практики было бы полезно. Единственный вопрос в наличии правоохранительных органов поблизости. Но при крупных больницах пост есть. Вытрезвители будут при многопрофильных больницах, где человека предварительно осмотрят, снимут все сомнения относительно устранения какой-то патологии, потом он сможет спокойно отсыпаться», - пояснил Куринный.
Вытрезвители возьмут на себя часть нагрузки на приемные отделения.
«Часть функций перейдет туда. В любом случае этим будут заниматься те же люди, только за отдельную плату в отдельном структурном подразделении», - добавил парламентарий.
Если нетрезвый гражданин поступил в нетрезвом состоянии и у него обнаружится какое-то острое заболевание, он сразу попадет в стационар, если же человек просто потерял самоконтроль после употребления алкоголя – поступит в вытрезвитель. В экстренные стационары каждый пятый-седьмой пациент попадает в состоянии опьянения.
«Если у человека есть какое-то заболевание, которое необходимо лечить, то он будет ложиться в стационар, несмотря на алкогольное опьянение. Например, больной с острым панкреатитом даже при наличии алкогольного опьянения все равно попадет в хирургическое отделение. Если же у пациента нет никакой острой патологии и он из-за опьянения потерял возможность передвигаться и ориентироваться в пространстве, после осмотра он будет изолирован и в безопасных условиях проведет определенное время: не замерзнет на улице, не будет ограблен. Это довольно частая история. В экстренных стационарах доля таких граждан составляет 15-20%», - отметил Куринный.
