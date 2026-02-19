Путин: Арест по обвинению в небольших правонарушениях не всегда обоснован

Заключение под стражу по обвинению в небольших правонарушениях не всегда является обоснованным. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании судей он отметил, что следует внимательно подходить к назначению ареста, особенно по делам, связанным с предпринимательской и экономической деятельностью.

При этом глава государства указал, что число случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу уменьшилось на 6,2%.

«На 2% увеличилось количество случаев избрания домашнего ареста«, - сказал он.

Ранее Путин заявил, что в России не хватает судей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

